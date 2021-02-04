Войти
ТАСС

Более 200 образцов военной продукции покажет РФ на авиакосмической выставке "Аэро Индия"

682
1
+1
Часть стенда АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на выставке Aero India 2019
Часть стенда АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на выставке Aero India 2019.
Источник изображения: bmpd

Выставка пройдет с 3 по 5 февраля на территории военно-воздушной базы Елаханка в Бангалоре на юге Индии

БАНГАЛОР /Индия/, 3 февраля. /ТАСС/. Свыше 200 образцов российской продукции военного назначения будут представлены на международной авиационно-космической выставке Aero India 2021, которая пройдет с 3 по 5 февраля на территории военно-воздушной базы Елаханка в Бангалоре на юге Индии.

"Аэро Индия" - крупнейшая авиакосмическая выставка в стране. В этом году году она станет первым большим международным мероприятием, которое пройдет в республике после введения ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщил журналистам на прошедшей во вторник пресс-конференции представитель пресс-службы мероприятия, международный форум, который традиционно проходит раз в два года на базе ВВС Индии Елаханка, станет первым в мире гибридным аэрокосмическим шоу.

"Это первая в мире столь крупная международная гибридная выставка, которую можно будет посетить и в онлайн-формате. На виртуальном портале выставки можно посетить все павильоны, следить за демонстрационными полетами и даже брать интервью", - сказал представитель пресс-службы.

В виртуальных мероприятиях будут задействованы 334 участника.

Представитель пресс-службы отметил, что, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, количество компаний на выставке в этом году даже выросло: если в 2019 году их было 403, то сейчас уже 601. Правда, снизилось число иностранных участников - со 165 до 78, они представляют 14 стран мира. При этом количество индийских компаний выросло с 238 до 523.

Коронавирусная инфекция сказалась на проведении авиакосмической выставки: обычно она проходит пять дней - три рабочих дня для специалистов и прессы и два открытых дня для посещения широкой публикой. В этом году мероприятие сократилось до трех дней. Также резко сокращено количество посетителей.

"Индия должна быть самодостаточной"

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх во вторник в преддверии начала работы авиасалона официально открыл в Бангалоре новую линию сборки истребителей национального производства Tejas на заводе государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronotics Limited. Ранее в январе правительство Индии одобрило приобретение дополнительно 83 таких истребителей для ВВС страны на сумму 480 млрд рупий (около $6,5 млрд).

Этот истребитель станет основным индийским экспонатом на форуме. "Логотип выставки вдохновлен этим боевым самолетом", - отметили в его оргкомитете.

Комментируя запуск новой производственной линии, Сингх отметил на своей странице в Twitter, что Индия должна быть самодостаточной в вопросах оборонного производства. По его словам, "страна с нетерпением ожидает роста оборонного производственного потенциала", поскольку "не может оставаться зависимой от других стран в своей обороне".

Выступая на инаугурации выставки в Бангалоре во вторник, Сингх отметил, что сейчас мир начал признавать Индию в качестве надежного направления инвестиций в оборонной сфере. "Мировое бизнес-сообщество с энтузиазмом отреагировало на возрождение индийской экономики, и "Аэро Индия" еще больше продемонстрирует достижения страны в оборонном производстве и позиционирует Индию как инвестиционный, инновационный и оборонный производственный центр", - сказал министр.

Российская экспозиция

Как ранее сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех), в единой российской экспозиции будут представлены стенды самой этой компании, а также "Швабе" (входит в Ростех) и концерна "Алмаз-Антей". На выставке будут работать делегации Объединенной авиастроительной корпорации, "Вертолетов России" и Объединенной двигателестроительной корпорации (все три входят в Ростех). На своем стенде "Рособоронэкспорт" представит в том числе модели многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э, многоцелевого истребителя Су-35, двухместного многоцелевого истребителя МиГ-35Д, военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э), самолета-заправщика Ил-78МК-90А, легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Также компания покажет модели автомобилей "Тайфун" К-63968, "Тайфун" К-53949 и защищенного санитарного автомобиля "Линза".

Ростех впервые представит ориентированную на экспорт бронетехнику на базе платформы "Бумеранг". Гостям индийской выставки будет продемонстрирован бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17 на перспективной колесной платформе "Бумеранг". Концерн "Алмаз-Антей" покажет зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", зенитный ракетный комплекс "Викинг" и другую продукцию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tejas
Бумеранг
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Ил-78МК
КА-226
КА-226Т
КамАЗ-53949
МиГ-35
С-400 Триумф
Су-35
Тайфун-К
Компании
Алмаз-Антей
ОАК
ОДК УК
Ростех
РОЭ
Швабе ОАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
04.02.2021
«Прима», «Панцирь» и «Тайфун»: Россия покажет оружие в Индии
02.02.2021
Рособоронэкспорт представит новейшие российские разработки в области авиации, ПВО и РЭБ на выставке Aero India 2021
02.02.2021
Интерес к Су-57 и МС-21. Ростех — об оружейных "бестселлерах" России на Aero India 2021
21.02.2019
Авиакосмическая выставка AeroIndia-2019 открывается в Бангалоре
19.02.2019
На Международной выставке "Аэро Индия – 2019" будут представлены 39 российских организаций
1 комментарий
№1
04.02.2021 02:12
Индийцы возьмут все подряд по локализации и бартером кофе-чай и текстиль с прочими IT и железом. Они уже 20 лет отладили, что мы пытаемся по китайски догонять типа линуксами.
Недавно 200 млн. безработных бунтовали по всей Индии и Н.Моди обещал дать работу.
Максимум можно предложить - локализовать МС-21МКИ с локализацией холодной части ПД-14.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 11:27
  • 2
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 04.02 11:16
  • 172
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 04.02 11:03
  • 2
Растратчики госсредств спокойно покидают Россию
  • 04.02 10:32
  • 2
Москва и Дели достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителей МиГ-35 - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 10:28
  • 167
Космонавтика Илона Маска
  • 04.02 10:05
  • 55
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 04.02 09:52
  • 27
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 04.02 09:39
  • 21
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 04.02 08:50
  • 62
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 04.02 08:25
  • 2
Проект модернизации истребителей Су-30МКИ для Индии находится на этапе обсуждения
  • 04.02 05:04
  • 2
Корпорация "МиГ" ищет в Нижнем Новгороде летчиков-испытателей через HeadHunter
  • 04.02 04:11
  • 2
The National Interest (США): российская армия столкнется с демографическим кризисом
  • 04.02 02:22
  • 1
Получен запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 02:12
  • 1
Более 200 образцов военной продукции покажет РФ на авиакосмической выставке "Аэро Индия"
  • 04.02 02:12
  • 1
Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29