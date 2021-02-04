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Военно-промышленный курьер

США подталкиваюи Украину к агрессии против России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступает за то, что санкции против России за её агрессию на Донбассе и в Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой своих обязательств по мирному урегулированию.

Об этом он сказал во время первого телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщили в пресс-службе МИД.

В свою очередь Кулеба отметил, что Украина приветствует усиление роли США в дипломатических усилиях по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации Донбасса и Крыма. Он также заверил, что Украина готова и в дальнейшем играть роль надежного европейского партнера США в регионе Черного моря и Центральной Европы.

В пресс-службе добавили, что стороны обсудили углубление сотрудничества в сфере политики безопасности, военной, торгово-экономической и инвестиционной сферах.

«Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украине, включая предоставление летального оружия», - говорится в сообщении МИД.

Кулеба также подчеркнул важность задействования США в реализации «платформы» и получил заверения в поддержке США этой инициативы Украины.

Также сообщается, что стороны уделили особое внимание совместным усилиям по противодействию гибридным угрозам и дезинформации. Кулеба сообщил об инициативе по созданию в Украине международного центра по противодействию дезинформации и пропаганде и подчеркнул готовность нашего государства делиться передовым опытом в этой сфере, говорит УНИАН.

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Страны
Россия
США
Украина
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