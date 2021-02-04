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В Литве отказались от строительства армейского полигона на границе с Калининградской областью

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны Литвы отказалось от строительства военного полигона в западной части республики из-за природных особенностей территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в Минобороны, оценка зарезервированных под строительство полигона территорий показала, что из-за природных особенностей они не отвечают потребностям армии, не позволяют проводить на них комплексные военные учения. Поэтому в Министерство окружающей среды направлено обращение с просьбой отменить резервирование земель, указанных в технико-экономическом обосновании.

«Потребность в новом полигоне остается, поэтому в ближайшее время планируется объявить новый тендер на технико-экономическое обоснование для определения потенциальных территорий, подходящих для создания нового военного полигона», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Литвы сейчас уточняют критерии и технические спецификации, которые будут выдвинуты во время организации тендера. Также следует выяснить, какое место на территории страны максимально подходит для нужд военных учений и оценить возможности расширения существующих полигонов.

Новое технико-экономическое обоснование будет выполнено в соответствии с пересмотренными требованиями и спецификацией. В него планируют включить экологические, демографические, экономические и геологические критерии. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность одновременной организации маневров для двух батальонов (более тысячи военных с боевой техникой) и стрельбы для двух ротных подразделений, говорит Rubaltic.ru.

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