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WarSpot

Стволы линкора «Нью-Джерси»

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16 дюймов славы или 120 тонн металлолома: непростая судьба военных реликвий флота США

Когда-то эти огромные 16-дюймовые артиллерийские стволы принадлежали линкору «Нью-Джерси», едва ли не самому титулованному американскому кораблю XX века, и вместе с ним участвовали во Второй мировой, а затем Корейской войнах. В 1954 году комплект из девяти старых стволов главного калибра сняли с линкора, и более 60 лет они хранились на задворках морской военной базы в Портсмуте, штат Вирджиния. К 2015 году над ними нависла перспектива отправиться в утиль, но судьбой старых орудий озаботилась администрация ставшего мемориалом линкора «Нью-Джерси», которая начала сбор средств на выкуп и последующую реставрацию.

Первоначально планировалось выкупить три ствола, но сбор необходимых средств затягивался, и к февралю 2018 года музей «Нью-Джерси» в городке Камден в штате Нью-Джерси смог приобрести лишь два ствола, один из которых обменял на счетверенную 40-мм зенитную установку «Бофорс», когда-то тоже стоявшую на линкоре. Судя по всему, и по сей день, по прошествии трёх лет, ствол экспонируется рядом с кораблём «в состоянии поставки» — вопреки укоренившемуся мнению, сохранение исторических реликвий остаётся делом энтузиастов-одиночек и всевозможных ассоциаций, а не государства, не только в России и странах бывшего СССР, но и по всему миру. Владельцам коллекций военной техники, дорогостоящей в реставрации и хранении, приходится прикладывать массу усилий, чтобы их любимые раритеты не пошли с молотка. Для привлечения тех, кто «придёт сюда за пятачок, чтоб в пушку затолкать бычок», приходится в буквальном смысле слова петь и плясать.

Предлагаемый ролик показывает процесс строповки, погрузки на трейлеры и железнодорожные платформы гигантских стволов, каждый из которых имеет длину более 20 метров и вес более 120 тонн.

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Страны
Россия
США
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