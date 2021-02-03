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Время электроники

«Ростех» создаст консорциум производителей 5G

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Ростех
Ростех.
Источник изображения: industry-hunter.com

«Ростех» создаcт в России консорциум разработчиков оборудования для сетей 5G, сообщили «Ведомостям» директор госкорпорации по особым поручениям Василий Бровко и участник рынка, знакомый с ее планами.

Согласилось участвовать в кооперации уже десять ведущих российских компаний—производителей радиоэлектронного оборудования. Конкретные предприятия не называются.

«Взаимодействие будет заключаться в использовании частных технических заданий на разработку отдельных элементов систем для сетей 5G, наиболее эффективные и коммерчески привлекательные будут использованы»,— рассказал господин Бровко. Вошедшие в консорциум разработчики смогут предложить свой софт, антенну или другой элемент базовой станции, а после оценки эффективности решения появится возможность использовать его для производителя конечного изделия.

Специалист, знакомый с планами «Ростеха», сообщил газете, что переговоры об условиях сотрудничества еще идут, а окончательный список участников пока не утвержден.

Ранее сообщалось, что, согласно концепции развития технологии, принятой министерством, совокупные затраты операторов на 5G к 2024 году должны составить всего 161 млрд руб. в случае самостоятельного строительства сетей каждым и 55,4 млрд руб. при объединении в консорциум. В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве прогнозируют, что затраты российских операторов связи на строительство сетей нового стандарта 5G могут оказаться выше, чем ожидалось, и достигнут 1 трлн руб. к 2027 году.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Ростех
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