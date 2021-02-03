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N+1

В Подмосковье испытают кессон крыла из российских композиционных материалов

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Композитный кессон крыла
Композитный кессон крыла.
Источник изображения: ЦАГИ

Специалисты подмосковного Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского разработали и изготовили демонстратор кессона крыла для перспективного легкого пассажирского самолета. Согласно сообщению института, поступившему в редакцию N + 1, кессон крыла изготовлен из российских композиционных материалов. Прочностные испытания элемента планируется провести в течение 2021 года.

Долгое время российская авиационная промышленность закупала полимеры, используемые в качестве связующего в углепластиковых конструкциях, за рубежом. Все производственные процессы и технологии изготовления композитных деталей были рассчитаны на импортные материалы. В настоящее время в отношении России действуют санкции, в результате которых в страну запрещена поставка, в частности, американских полимеров.

Разработка собственных полимерных связующих составов для композиционных материалов ведется в России с начала 2019 года. Работы частично поддерживаются российской масштабной программой импортозамещения. Подробнее о разработке и производстве углеволокна в России читайте в нашем партнерском материале «Углеволокно нас связало».

Создание кессона крыла и других композитных деталей ведется по заказу Министерства промышленности и торговли России в рамках проекта «МА 19-20». Помимо ЦАГИ в проекте также участвует Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина. К настоящему времени специалисты уже изготовили около 400 тематический и конструктивно-подобных образцов авиационных композитных элементов для определения прочностных характеристик.

Кессон крыла включает в себя композитные лонжероны, нервюры и трехслойные панели обшивки. В конструкции разработчики отказались от механического крепежа, заменив его клеевыми соединениями. Лонжероны были изготовлены методом автоклавного формования, а остальные элементы — по технологии вакуумной инфузии.

В 2017 году Сибирский научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина провел летные испытания цельнокомпозитного легкого самолета ТВС-2ДТС. Первый полет самолета состоялся на аэродроме Ельцовка в Новосибирске. В прототипе ТВС-2ДТС планер практически целиком изготовлен из углепластика. Такое решение позволяет существенно снизить массу летательного аппарата, улучшив некоторые его летные характеристики.

Василий Сычёв

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Страны
Россия
США
Продукция
ТВС-2
Компании
Минпромторг РФ
ЦАГИ
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