В России разработают новую систему для отбора военнослужащих

Продолжить ли служить на флоте? Или перейти в ВДВ? На эти вопросы даст ответы новая система отбора военнослужащих.

Военнослужащим Российской армии помогут определиться с тем, к какой воинской специальности они больше всего предрасположены.

Уникальный комплекс отбора военнослужащих сейчас разрабатывается в Военном инновационном технополисе "ЭРА".

Система отбора военных будет создана на основе популярного сейчас метода психофизиологии, рассказали в Минобороны России. Уже завершается подготовительный этап исследований по разработке нейропсихологических методов диагностики.

Метод этого анализа чем-то схож с работой полиграфа. К человеку подсоединяют провода, и чувствительные датчики следят за всеми изменениями организма в ходе проведения теста.

Однако следить комплекс будет не только за правдивостью ответов на вопросы. Умные датчики будут наблюдать за мимикой и жестами человека.

Система выдаст свою оценку устойчивости бойца к стрессам в экстремальных ситуациях

Кроме того, в ходе тестирования будет регистрироваться активность отделов головного мозга, движения глаз, направление взгляда, дыхание, сердцебиение.

"Это позволит выделить объективную предрасположенность солдат и офицеров к выполнению определенного вида профессиональной деятельности", - отметили в военном ведомстве.

После полной диагностики система сможет выдать свою оценку стрессоустойчивости бойца в критических и экстремальных условиях, в том числе в ходе выполнения специальных задач.

Комплекс планируется использовать в воинских частях и военкоматах для эффективного распределения военнослужащих в войска. Также это позволит назначать военных на должности с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Сейчас профотбор военнослужащих традиционно проходит, что называется, "по бумажке. В класс заводят военных, которые отвечают на шаблонные вопросы.

В минобороны намерены изменить уже устоявшиеся правила. Новая методика позволит отсеять неподходящих для службы кандидатов еще на ранней стадии.

А также выбрать новобранцу наиболее подходящее место службы.

Александр Степанов