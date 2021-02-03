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Су-34 выполнил «бочки» и «кубышки»

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 выполнил петли с разворотом на прямой угол, «бочки», «кубышки» и горки на высотах от 200 метров. Соответствующий ролик на YouTube опубликовала «Звезда».



Согласно телеканалу, соответствующие маневры, в ходе которых перегрузки в кабине доходили до 7g, проводились в Челябинской области в рамках повышения квалификации пилотов.

В январе 2020 года «Известия» сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получат Су-34 с индексом НВО («Новые возможности»), созданные на основе боевого опыта в Сирии. Согласно газете, самолеты, поставки которых в ВКС начнутся в текущем году, будут оснащены, кроме обновленной авионики и вооружения, универсальными контейнерами разведки (УКР), созданными в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч». Издание уверяет, что УКР, исполненные в трех вариантах (радиотехнический УКР-РТ, оптико-электронный УКР-ОЭ и радиолокационный УКР-РЛ), радикально усилят способности Су-34 НВО по обнаружению наземных и воздушных целей.

В августе 2019 года в рамках учения по материально-техническому обеспечению (МТО) Вооруженных сил (ВС) России, проходящего в Центральном военном округе (ЦВО), 12 боевых самолетов Су-34 и 2 транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль Европа — Западный Китай в Татарстане.


Иван Потапов

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