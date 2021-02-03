Армия США получила мощнейший ударный вертолет семейства Apache

Первое подразделение Сухопутных сил США получило новейшую версию знаменитого ударного вертолета Apache — AH-64E version 6 (V6). Ранее эту машину поставили иностранным заказчикам.

Американцы планомерно наращивают возможности самого знаменитого и массового ударного вертолета наших дней. Олицетворением этих усилий стал новый вариант AH-64E version 6. Сейчас машину впервые поставили Армии Соединенных Штатов.

Новую версию первой получила 1-229-я ударно-разведывательная эскадрилья. В сравнении с более ранними версиями вертолет имеет целый ряд важных улучшений.

AH-64E version 6 Источник изображения: Paul Stevenson

Он, в частности, получил пакет Modernized Day Sensor Assembly (MDSA), позволяющий летчикам более эффективно реагировать на современные угрозы. AH-64E version 6 может похвастаться дополнительными возможностями по обнаружению и борьбе с морскими целями, а также расширенным диапазоном возможностей взаимодействия с БПЛА и обмену данными с наземными подразделениями. В числе улучшений — системы связи стандарта Link 16.

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В широком смысле вариант AH-64E стал развитием AH-64D — второй основной модификации Apache. Версию E оснастили новыми лопастями винтов, выполненными из композитных материалов, двигателями T700-GE-701D на 2000 лошадиных сил, а также более современной электронной системой управления полетом.

Напомним, в прошлом году Великобритания получила первые вертолеты АН-64Е v.6. Изначально британцы планировали модернизировать свои старые Apache до нового уровня, однако затем приняли решение купить машины новой постройки.

Базовую версию AH-64 впервые подняли в небо в сентябре 1975-го. Эксплуатировать машину стали в 1984 году. По состоянию на лето прошлого года построили свыше 1600 Apache разных версий. Помимо США и Великобритании, вертолет активно эксплуатируют многие другие страны.

Американцы не планируют отказываться от AH-64 даже в отдаленном будущем. При этом, вероятно, старый ударный вертолет дополнит новая разведывательно-боевая винтокрылая машина. Сейчас, напомним, в США активно работают над новой программой FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), предполагающей разработку перспективных скоростных вертолетов будущего, которые смогли бы решать самые разные задачи на поле боя. В их числе — представленный в 2019-м концепт Raider-X.

В том же году Bell Helicopter показала его конкурента — вертолет 360 Invictus. Первая машина получила соосный несущий винт и один толкающий винт в хвостовой части. В свою очередь, для Bell 360 Invictus выбрали «классическую» компоновку.