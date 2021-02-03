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Интерфакс-АВН

Командующий Северным флотом проводит сбор по вопросам применения ракетно-артиллерийского вооружения

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А.Моисеев
А.Моисеев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - На Северном флоте РФ в среду начался учебный сбор с командованием объединений и соединений, командиров кораблей, посвященный подготовке боевых расчётов к применению ракетно-артиллерийского вооружения, сообщила пресс-служба флота.

Сбор проходит под общим руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева

"В ходе сбора, который продлится в течение нескольких дней, участникам предстоит выработать единые подходы к тактике применения ракетного оружия и артиллерии в различных условиях обстановки, обсудить направления её совершенствования и организацию подготовки корабельных боевых расчетов", - говорится в сообщении.

В сборе принимают участие представители Военно-морской академии имени Н.Кузнецова, военно-промышленного комплекса - АО "ЦКБ МТ "Рубин", АО "ГРЦ Макеева", АО "Корпорация МИТ", АО "Красмаш", АО "ПО "Севмаш", АО ЦС "Звездочка" и других.

Ранее Моисеев назвал одной из задач Северного флота обеспечение испытаний перспективного вооружения.

Северный флот проводит испытания нового оружия, в частности, гиперзвуковой ракеты "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). В декабре, ноябре и октябре 2020 года Минобороны РФ сообщало об успешных пусках "Циркона" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".

В марте 2020 года Моисеев заявил, что в ближайшее время к испытаниям гиперзвукового оружия планируют приступить подводные лодки Северного флота.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
ГРЦ им. Макеева
Звездочка
Корпорация ТРВ
Красмаш
Минoбороны РФ
Севмаш
СНТК Кузнецова
ЦКБ МТ Рубин
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