Войти
WarSpot

Французские ВВС получат новые истребители взамен проданных Греции

491
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Французские ВВС обновят парк истребителей. Вчера, 1 февраля, портал flightglobal.com сообщил о том, что министр обороны Франции Флоранс Парли подписала контракт на производство 12 самолётов Dassault Rafale.

Документ подписан через несколько дней после финализации контракта на продажу Греции 18 истребителей Rafale. 12 из них будут поставлены в течение года из запасов ВВС Франции.

Истребитель Rafale модификации F3-R

Источник изображения: dassault-aviation.com

Таким образом, ВВС Франции временно недосчитаются части своих Rafale, но заменят их усовершенствованной модификацией. Поставки новых самолётов запланированы с 2025 года, при этом поставляться будут истребители новейшей версии F3-R.

Rafale — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation в 80-е годы. Первый полёт истребителя состоялся в 1986 году, в 2004 году он поступил на вооружение ВМС, а двумя годами позже — ВВС Франции. В 2017 году Минобороны Франции официально одобрило программу разработки истребителя Rafale модификации F4.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Франция
Продукция
F-4
Rafale
Компании
Dassault
Похожие новости
25.02.2020
nEUROn снова в небе
17.08.2015
Индийский тендер MMRCA: уроки и выводы для России
12.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть I
23.06.2009
Вячеслав Дзиркалн: за рубежом очень интересуются нашими "Искандерами"
03.02.2009
F-16 останется бюджетной альтернативой F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 18:10
  • 2174
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.02 18:05
  • 160
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 17:14
  • 56
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 03.02 17:00
  • 158
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 03.02 16:54
  • 7
Вместо Калининграда на коленях оказалась Варшава – учения «Зима-2020»
  • 03.02 15:43
  • 1
Балтийский доспех: Санкт-Петербург закроет мобильный зенитный купол
  • 03.02 14:16
  • 2
Лунная программа РФ на порядок дешевле американской, но даст науке не менее важные результаты - Рогозин
  • 03.02 14:15
  • 3
Некоторые выводы по итогам Второй Карабахской войны
  • 03.02 13:29
  • 19
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 03.02 13:06
  • 3
«Панцирь» против «томагавка»
  • 03.02 09:01
  • 54
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 03.02 05:34
  • 1
От странной победы до «Рафаля» и «Леклерка»
  • 03.02 03:32
  • 6
Суд отклонил кассацию Минобороны РФ на взыскание в пользу УВЗ 224 млн рублей
  • 03.02 02:16
  • 7
Военный эксперт назвал главные цели комплекса «Ярс»
  • 03.02 01:38
  • 13
Wirtualna Polska (Польша): почему российский ЗРПК «Панцирь С-1» так важен?