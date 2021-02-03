Французские ВВС получат новые истребители взамен проданных Греции

Французские ВВС обновят парк истребителей. Вчера, 1 февраля, портал flightglobal.com сообщил о том, что министр обороны Франции Флоранс Парли подписала контракт на производство 12 самолётов Dassault Rafale.

Документ подписан через несколько дней после финализации контракта на продажу Греции 18 истребителей Rafale. 12 из них будут поставлены в течение года из запасов ВВС Франции.

Истребитель Rafale модификации F3-R Источник изображения: dassault-aviation.com

Таким образом, ВВС Франции временно недосчитаются части своих Rafale, но заменят их усовершенствованной модификацией. Поставки новых самолётов запланированы с 2025 года, при этом поставляться будут истребители новейшей версии F3-R.

Rafale — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation в 80-е годы. Первый полёт истребителя состоялся в 1986 году, в 2004 году он поступил на вооружение ВМС, а двумя годами позже — ВВС Франции. В 2017 году Минобороны Франции официально одобрило программу разработки истребителя Rafale модификации F4.