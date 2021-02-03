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Газета.ru

«Антироссийский форпост»: США дадут Украине летальное оружие

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Источник изображения: gazeta.ru

Киев заявил о готовности США поставлять Украине летальное оружие

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в отношениях Киева и Вашингтона «начинается новый день». Так он прокомментировал готовность США предоставить Украине летальное оружие. В Москве со скепсисом восприняли энтузиазм Киева, напомнив, что ранее США экспортировали на Украину списанную технику, которую дешевле вывезти, чем утилизировать.

Вашингтон обещает предоставить Киеву летальное оружие - об этом говорится в сообщении украинского МИД по итогам телефонного разговора главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.

«Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия», - говорится в комментарии ведомства.

В целом, дипломаты подтвердили важность укрепления стратегического партнерства Украины и США, в частности - в Черноморском регионе и в Центральной Европе. Вашингтон выразил поддержку евроатлантических стремлений Киева.

«В наших отношениях начинается новый день», - объявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба отметил, что Украина будет приветствовать повышение роли США в дипломатических усилиях по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта и так называемой «деоккупации» Донбасса и Крыма.

«Россия должна почувствовать, что цена агрессии слишком велика, чтобы ее продолжать», - заявил Кулеба.

Такая стратегия Вашингтона относительно Украины не нова - пояснил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«В этом нет ничего нового, учитывая ту роль, которую Вашингтон отводит своему очередному «форпосту» на постсоветском пространстве - сохранять напряженность на российских границах, как и сам миф о «российской агрессии», - написал он в Facebook.

Сенатор указал, что на самом деле энтузиазм Кулебы не очень понятен, поскольку его американский коллега не сделал никаких прорывных заявлений.

«Не прозвучало абсолютно ничего нового, выходящего за рамки банальных заверений в готовности помогать Киеву, пока он воюет с Россией, в реальности убивая собственных сограждан на Донбассе. Вашингтону нужна картинка «российской агрессии», и украинские власти обязаны ее демонстрировать по поводу и без», - детализировал парламентарий.

Руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев допустил, что новый глава Белого дома Джо Байден будет продолжать политику бывшего президента США Барака Обамы в отношении России, передает Sputnik.

«Поскольку для новой администрации «борьба с влиянием России», как во времена холодной войны, снова становится основной внешнеполитической задачей, то неудивительно, что украинская карта снова идет в ход», - констатировал политолог.

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек со скепсисом воспринял обещания США усилить Украину в военном плане, напомнив про передаваемую ранее американской стороной списанную технику, «которую дешевле подарить, чем утилизировать», сообщает РИА «Новости».

«А на деле получаются коррупционные скандалы, связанные с семьей Байдена, многомиллионные кредиты, которые все равно придётся отдавать, ну и, разумеется, захват украинского рынка, а сейчас уже и почвы крупными международными игроками. Сегодня Украина независима от самой себя», - подытожил член нижней палаты российского парламента.

Неделей ранее военный эксперт Тарас Чмут и его коллега Александр Аргат в эфире Youtube-канала «Мілітарний Портал» рассказали, что почти половина американских армейских джипов HMMWV к настоящему моменту уже в нерабочем состоянии.

В 2015 году 36-я бригада морской пехоты получила несколько десятков таких машин. Работали они эффективно, но сразу возникли вопросы относительно запчастей, инструментов, ремонта, резины и обучения военных.

«Мы сами разберемся, сами как-то отремонтируем и сделаем. Это привело к тому, что в 36-ой бригаде больше половины «Хаммеров» встали на прикол», - подчеркнул украинский эксперт.

По словам Чмута, с американскими беспилотными аппаратами (БЛА) Raven дела обстоят еще хуже.

Некоторые из украинских военнослужащих, которые отучились в США на операторов этих устройств, уволились, а другие так и не научились управлять дронами.

В 2020 году с Украиной США заключили соглашений на рекордную для этой страны сумму в $510,599 млн. Годом ранее эта сумма составляла чуть более $272 млн.

Ранее заявлялось, что, среди прочего, Украина получила от США переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, снайперские винтовки Barret, автомобили HMMWV в бронированном и обычном исполнениях, контрбатарейные радиолокационные станции AN/TPQ-36, AN/TPQ-49, гранатометы PSRL-1, радиостанции, приборы ночного видения, бронежилеты и т.д.


Рафаэль Фахрутдинов

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Кредитование
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HMMWV
Javelin ПТРК
Персоны
Барак Обама
Проекты
2020-й год
БПЛА
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