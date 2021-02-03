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Российская газета

Танк для парада: всего один "Оплот" изготовят на Украине в 2021 году

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Источник изображения: VoidWanderer / wikimedia.org

На Украине в 2021 году изготовят один танк "Оплот". Как отмечает информационно-консалтинговая компания Defense Express, машина создается для показных мероприятий.

Контракт был подписан в январе одним из спецэкспортеров концерна "Укроборонпром" с харьковским заводом имени Малышева. Предполагается, что выпуск состоится к параду 24 августа 2021 года. В дальнейшем танк будут использовать на выставках вооружений.

Журналисты задаются вопросом, из каких деталей будет собрана эта машина? Дело в том, что программу по замене на "Оплотах" закупленных до 2014 года российских комплектующих планируется выполнить только в 2023 году, поэтому делается вывод, что этот образец будет иметь мало общего с реальными.

Defense Express напоминает, что на харьковском предприятии уже несколько лет строят заказанный США один танк такой модели, поэтому не исключено, что доделают и отправят на торжественные мероприятия в Киев именно его.

Затем этот экземпляр могут переправить за океан для изучения, как ранее случилось с несколькими Т-80УД.

В настоящее время одно из крупнейших во времена СССР предприятий по выпуску бронетехники считается банкротом. На нем уже длительное время не занимаются выпуском серийной продукции. Поэтому там рады практически любому заказу.

В конце минувшего года стало известно, что в Харькове начались работы по созданию новой модификации советского танка Т-64БВ, получившей обозначение "Краб". Он должен быть принят на вооружение в 2023-25 гг.

Еще на одном украинском предприятии - заводе "Маяк" отрапортовали, что им удалось довести до ума минометы "Молот", печально прославившиеся многочисленными самоподрывами.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Т-80
Т-80У
Т-84 Оплот
Компании
Завод им. Малышева
Укроборонпром
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