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bmpd.livejournal.com

Война Украины с китайцами

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Как известно, украинское руководство после долгих мучений разрешило вопрос с неугодными Соединенным Штатам китайскими инвесторами АО "Мотор-Сич" (Запорожье), попросту ограбив китайцев путем введения против них прямых санкций. Президент Украины Владимир Зеленский 29 января 2021 года подписал указ о введении в действие принятых 28 января изменений в решение Совета национальной обороны и безопасности Украины от 14 декабря 2020 года. Указ сводится к применению персональных специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи" по конкретному списку. В дополнении к указу отмечается, что санкции сроком на три года вводятся против гражданина КНР Ван Цзина - ключевого акционера компаний Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon. Также указываются юридические лица против которых вводятся санкции, - те же китайские компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd.

Гражданин КНР Ван Цзин, владелец китайских компаний Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon, получивший контроль над АО "Мотор-Сич" (Запорожье), и против которого введены персональные санкции указом президента Украины Владимира Зеленского (с) АО "Мотор-Сич"

31 января Служба безопасности Украины (СБУ) силой воспрепятствовала проведению в Запорожье собрания акционеров АО "Мотор-Сич", созванного представителями китайского инвестора.

В ответ китайская компания Beijing Skyrizon распространила заявление, в котором говорится:

"После вступления в силу санкций, компания Skyrizon как акционер компании "Мотор Сич" будет незаконно лишена своих законных прав и вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с украинской компанией "Мотор Сич", что повлечет за собой огромные необратимые убытки. Со стороны государства Украина такие действия - это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли".

"Во избежание дальнейшего ухудшения условий ведения бизнеса компании "Мотор Сич", акционеры ПАО "Мотор Сич", владеющие более 80% акций, планировали провести общее собрание акционеров 31 января 2021 года. Именно в этот момент украинское руководство издало санкционные указы против компании Skyrizon, которые незаконно, необоснованно и грубо лишили компанию Skyrizon ее законных прав. Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами".

Заявлено, что китайский акционер АО "Мотор Сич" намерен использовать все возможные юридические средства, включая международный арбитраж, для решительной защиты своих законных прав и интересов.

1 февраля по данному вопросу последовала реакция министерства иностранных дел Китайской Народной Республики. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил:

"Мы категорически против, чтобы правительство другого государства применяло односторонние санкции в отношении китайских предприятий. Надеемся, что украинская сторона в соответствии с юридическими нормами обеспечит защиту законных прав компаний и инвесторов КНР".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Компании
Мотор Сич
Проекты
2020-й год
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