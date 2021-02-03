Лавров допустил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Москве.

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. При возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если США вернутся полностью к выполнению этого договора, то РФ, могу вам сказать, будет готова эту новую ситуацию рассмотреть конструктивно. Все вопросы, которые у участников договора возникают друг к другу, можно и нужно в этом случае будет обсуждать, рассматривать в консультативной комиссии по открытому небу, который (орган - Прим. ред.) создан для того, чтобы этот договор обслуживать", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Швеции.

Россия еще не начала процесс выхода из Договора, уточнил министр.

"Вы уже упомянули о том, что у нас уже начался процесс выхода (из договора - Прим. ред.), это не совсем так. Мы объявили о том, что мы приняли такое решение, но процесс выхода начнется с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора", - добавил он.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

Штаты ранее объявили о выходе из договора. Поводом стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.