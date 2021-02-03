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Российская газета

Американский генерал назвал развитие РФ и КНР в космосе вызовом для США

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Космические программы России и Китая создают серьезную конкуренцию США и бросают вызов американской нации. Об этом во время онлайн встречи с представителями Ассоциации национальной космической безопасности заявил генерал американских ВВС, заместитель главы Объединенного комитета начальника штабов Джон Хайтен, пишет We Are The Mighty.

По его словам, Пентагону нужно продолжить просвещать американцев о возможностях США в космосе, а также рассказывать им об опасностях, которые несет за собой развитие России и Китая, и методах борьбы с этими угрозами.

- Россия и Китай могут бросить вызов нам как нации, - сказал Хайтен.

Между тем глава штаба армии США генерал Марк Милли на виртуальной встрече с представителями ассоциации, участники которой профессионально специализируются на радиоэлектронной борьбе и тактических информационных операциях, назвал космос "зоной боевых действий". Он также предложил сделать ассоциацию официальным членом Объединенного комитета начальников штабов, который занимается планированием и управлением вооруженными силами Америки.

- Соединенные Штаты должны поддерживать возможности в этой области, если мы собираемся продолжать сдерживать войну великих держав, - сказал Милли.

По словам генерала, космическим силам США нужны новобранцы, свободно владеющие цифровыми технологиями.


Яна Шамаева

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
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