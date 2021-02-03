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Оперативная ракета «Гермес» затачивает зубы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» планирует создать новый ударный комплекс «Гермес 2.0» с более скоростной ракетой, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

По его словам, «Гермес» имеет большой потенциал для дальнейшего совершенствования, в связи с чем планируется повысить «боевое могущество» ракеты до 2,5 раз и увеличить скорость ее полета.

Также он напомнил, что впервые базовая версия высокоточного комплекса «Гермес» была представлена летом 2020 года. Система наведения комплекса автономна и работает по принципу «выстрелил и забыл», а благодаря мультиплатформенности его можно устанавливать не только на бронетехнику и корабли, но и на ударные беспилотники, отмечает «Известия».

Ударный комплекс «Гермес» предназначен для поражения на дальности до 100 км современных и перспективных танков, бронетехники, различных сооружений, а также надводных целей и малоскоростных летательных аппаратов.

Ракета базовой версии комплекса имеет максимальную скорость 1,3 тыс. м/с и осколочно-фугасную боевую часть в 28 кг.

В настоящее время базовая версия комплекса проходит демонстрационные испытания для Министерства обороны на полигоне Капустин Яр.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Гермес
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
Проекты
2020-й год
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