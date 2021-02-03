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ВВС Турции разгулялись над Грецией

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Источник изображения: vpk-news.ru

В прошлом месяце турецкие самолёты вторгались в воздушное пространство Греции 128 раз, сообщила греческая газета To Vima со ссылкой на данные Генштаба вооружённых сил европейской страны.

Нарушения были совершены 73 самолётами ВВС Турции, в том числе семью истребителями с вооружением на борту, отметили в греческом военном ведомстве, указав, что власти соседней страны не предоставляли планы полётов боевых машин в предварительном порядке.

Также сообщается, пишет Eadaily, что было совершено ещё 66 нарушений правил воздушного движения и шесть пролётов турецкой авиации над греческими островами.

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Страны
Греция
Турция
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