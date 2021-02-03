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WarSpot

F-22 Raptor прослужит ещё сорок лет

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Источник изображения: warspot.ru

Истребителям F-22 Raptor вдвое продлили жизнь. Вчера, 1 февраля, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что ВВС США объявили о завершении модернизации всего парка «Хищников».

Масштабная модернизация проходила на базе ВВС Хилл в штате Юта. Она включала в себя структурный ремонт, призванный продлить срок службы истребителей. Кроме того, было обновлено антирадарное покрытие каждого истребителя. Самолеты также прошли комплексную проверку и обновление системы управления полётом.

Истребители F-22 Raptor

Источник изображения: af.mil

В ВВС США указывают, что после капитального ремонта истребители смогут провести в небе ещё по 8000 часов, что эквивалентно 40 годам службы. При этом изначально самолёты строились с циклом жизни, рассчитанным на 8000 лётных часов. Таким образом, срок службы «Хищников» удваивается, что позволит им находиться на службе до 2060-х годов.

F-22 Raptor — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный в 1997 году компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для замены истребителя четвёртого поколения -15 Eagle. В 2005 году F-22 поступили на вооружение ВВС США, за время серийного производства (с 1997 по 2011 год) было выпущено 187 единиц. Из-за сокращения заказа Минобороны США с 384 до 188 единиц и запрета на экспорт F-22 Raptor стал самым дорогим в мире серийным истребителем — $146,2 млн за один самолёт.

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Страны
США
Продукция
F-22
Компании
Boeing
General Dynamics
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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