Войти
Российская газета

MW: Новый перехватчик станет самым опасным боевым самолетом России

761
0
0
Источник изображения: rg.ru

Поступающий в войска Су-57 на данный момент является самым опасным истребителем для существующих и создаваемых самолетов НАТО. В нем объединены все перспективные разработки. Однако Россия разрабатывает на будущее еще одну машину - тяжелый перехватчик МиГ-41, который обещает быть еще более мощным, пишет журнал Military Watch.

Если Су-57 и его предполагаемые варианты созданы, как ожидается, для замены целого ряда истребителей четвертого поколения, то МиГ-41 станет преемником конкретного самолета - самого совершенного и мощного в ВКС РФ с точки зрения возможностей ведения воздушного боя МиГ-31БСМ. Эти машины остаются непревзойденными в своем поколении по многим параметрам.

За десятилетия службы МиГ-31 были существенно модернизированы, включая интеграцию радиолокационной станции "Заслон-М", новых ракет "воздух-воздух" Р-37, гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также новых авионики и систем радиоэлектронной борьбы. Этот самолет получил множество преимуществ в сравнении с другими.

- Вероятнее всего, МиГ-41 получит все лучшее от МиГ-31 - он наверняка останется самым тяжелым самолетом, предназначенным для ведения боевых действий в воздухе, самым быстрым в своем классе. Ожидается, что перехватчик будет гиперзвуковым и сможет работать в ближнем космосе, что свидетельствует об увеличении инвестиций в космический потенциал вооружений, - пишет издание, отметив, что все характеристики МиГ-41 не раскрываются, так как вряд ли этот самолет получит экспортные варианты.

Ударные задачи по наземным и надводным объектам, вероятно, для МиГ-41 будут второстепенными, хотя на МиГ-31 с 2018 года устанавливаются гиперзвуковые ракеты класса "воздух-поверхность".

- Ожидается, что перехватчик получит новое поколения оружия класса "воздух-воздух". Дальность действия имеющихся сейчас Р-37 - 400 километров. Новые ракеты для МиГ-41, вероятно, станут значительно быстрее и будут иметь дальность действия около 600 километров, - говорится в публикации.

МиГ-31 особенно ценился за редкую способность сбивать крылатые ракеты. Также его радарный комплекс позволял использовать самолет для дальнего обнаружения. МиГ-41 наверняка будет иметь аналогичные возможности. Благодаря мощному радару он сможет обмениваться данными с наземными средствами ПВО, чтобы засекать бомбардировщики-невидимки на расстоянии нескольких сотен километров.

И все же наибольшую угрозу МиГ-41 представляет из-за его потенциальной стратегической роли и возможностей в области космической войны. В связи с высокой стоимостью новый перехватчик будет производиться малыми партиями, предполагает ихдание. Однако и небольшого количества этих самолетов окажется вполне достаточно, тем более, что они будут использоваться вместе с современными версиями МиГ-31.


Тимур Алимов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
МиГ-31
ПАК ФА
Р-37
Проекты
NATO
ГЗЛА
Похожие новости
16.12.2020
Холодный «Кинжал»: Северный флот получит стратегическое оружие
24.02.2020
Морские звезды: авиация ВМФ завершает первый этап реформирования
11.06.2019
Превосходство в воздухе: названы пять лучших российских истребителей
07.12.2018
Убийца авианосцев: Су-57 вооружат аналогом "Кинжала"
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 18:10
  • 2174
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.02 18:05
  • 160
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 17:14
  • 56
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 03.02 17:00
  • 158
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 03.02 16:54
  • 7
Вместо Калининграда на коленях оказалась Варшава – учения «Зима-2020»
  • 03.02 15:43
  • 1
Балтийский доспех: Санкт-Петербург закроет мобильный зенитный купол
  • 03.02 14:16
  • 2
Лунная программа РФ на порядок дешевле американской, но даст науке не менее важные результаты - Рогозин
  • 03.02 14:15
  • 3
Некоторые выводы по итогам Второй Карабахской войны
  • 03.02 13:29
  • 19
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 03.02 13:06
  • 3
«Панцирь» против «томагавка»
  • 03.02 09:01
  • 54
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 03.02 05:34
  • 1
От странной победы до «Рафаля» и «Леклерка»
  • 03.02 03:32
  • 6
Суд отклонил кассацию Минобороны РФ на взыскание в пользу УВЗ 224 млн рублей
  • 03.02 02:16
  • 7
Военный эксперт назвал главные цели комплекса «Ярс»
  • 03.02 01:38
  • 13
Wirtualna Polska (Польша): почему российский ЗРПК «Панцирь С-1» так важен?