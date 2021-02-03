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Российская газета

Минобороны Казахстана похвасталось новой российской техникой

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Министерство обороны Казахстана опубликовало видео учений с участием недавно полученного зенитного комплекса "Бук-М2Э" российского производства.

- На тренировке были отработаны нормативы по приведению комплекса в готовность, обнаружение цели и ее поражение, - рассказал командир полка Таир Жуматаев. "Бук" сбил беспилотник, изображавший высокоточную ракету.

Зенитный комплекс малой дальности "Бук-М2Э" состоит из десятка гусеничных машин различного назначения: командного пункта, двух самоходных радаров, нескольких боевых машин с ракетами и транспортно-заряжающих установок, которые тоже могут стрелять. Все компоненты комплекса объединены в локальную сеть по защищенным радиоканалам. "Бук" поражает малозаметные цели с вероятностью с вероятностью 0,7 и способен сбивать баллистические ракеты.


Антон Валагин

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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Бук-М2
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
Военные учения
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