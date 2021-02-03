Минобороны Казахстана похвасталось новой российской техникой

Министерство обороны Казахстана опубликовало видео учений с участием недавно полученного зенитного комплекса "Бук-М2Э" российского производства.

- На тренировке были отработаны нормативы по приведению комплекса в готовность, обнаружение цели и ее поражение, - рассказал командир полка Таир Жуматаев. "Бук" сбил беспилотник, изображавший высокоточную ракету.

Зенитный комплекс малой дальности "Бук-М2Э" состоит из десятка гусеничных машин различного назначения: командного пункта, двух самоходных радаров, нескольких боевых машин с ракетами и транспортно-заряжающих установок, которые тоже могут стрелять. Все компоненты комплекса объединены в локальную сеть по защищенным радиоканалам. "Бук" поражает малозаметные цели с вероятностью с вероятностью 0,7 и способен сбивать баллистические ракеты.

Антон Валагин