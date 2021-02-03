МИД Украины заявил о готовности США поставлять Киеву летальное оружие

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в готовности Вашингтона предоставлять Киеву летальное оружие. Об этом говорится в сообщении МИД Украины, опубликованном во вторник, 2 февраля.

«Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны также подтвердили важность сохранения прогресса в проведении экономических и судебной реформы на Украине, а также укрепление системы антикоррупционных институтов.

В ходе разговора стороны подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты, когда ограничения пандемии это будут позволять.

Телефонный разговор состоялся 1 февраля. Как стало известно позже в тот же день, Блинкен пообещал Кулебе оказывать Киеву активную экономическую и военную помощь.

В тот же день Кулеба по итогам общения с Блинкеном заявил о начале «нового дня» в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Также он поблагодарил США за «непоколебимую поддержку» суверенитета и территориальной целостности Украины.

Помимо этого, ранее во вторник сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) может выделить на улучшение судебной системы на Украине до $24,9 млн.