Компания Boeing получила заказы стоимостью 1 млрд. долл. в сегменте средств ПВО/ПРО

ЦАМТО, 2 февраля. Компания Boeing объявила о подписании в прошлом году нескольких контрактов на общую сумму 974 млн. долл. в сегменте ПВО/ПРО.

В частности, подписаны контракты на разработку ГСН нового поколения для состоящего на вооружении СВ США ЗРК "Пэтриот" PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3), а также продолжение и расширение производства ГСН нынешних поколений на предприятии в Хантсвилле (в качестве субподрядчика Lockheed Martin).

ГСН обеспечивает наведение ракет ЗРК PAC-3, который почти два десятилетия обеспечивает защиту объектов от тактических баллистических ракет, крылатых ракет и самолетов противника.

С 2000 года компания Boeing произвела более 4000 ГСН для ракет PAC-3 и недавно установила новый 12-месячный рекорд в рамках производственных программ в поддержку потребностей в средствах противовоздушной и противоракетной обороны для ВС США, их союзников и зарубежных партнеров, несмотря на ограничения, связанные с работой в условиях пандемии.