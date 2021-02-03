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ЦАМТО

Компания Boeing получила заказы стоимостью 1 млрд. долл. в сегменте средств ПВО/ПРО

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Противоракетный комплекс ПРО PAC-3
Противоракетный комплекс ПРО PAC-3.
Источник изображения: © REUTERS/Kim Kyung-Hoon

ЦАМТО, 2 февраля. Компания Boeing объявила о подписании в прошлом году нескольких контрактов на общую сумму 974 млн. долл. в сегменте ПВО/ПРО.

В частности, подписаны контракты на разработку ГСН нового поколения для состоящего на вооружении СВ США ЗРК "Пэтриот" PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3), а также продолжение и расширение производства ГСН нынешних поколений на предприятии в Хантсвилле (в качестве субподрядчика Lockheed Martin).

ГСН обеспечивает наведение ракет ЗРК PAC-3, который почти два десятилетия обеспечивает защиту объектов от тактических баллистических ракет, крылатых ракет и самолетов противника.

С 2000 года компания Boeing произвела более 4000 ГСН для ракет PAC-3 и недавно установила новый 12-месячный рекорд в рамках производственных программ в поддержку потребностей в средствах противовоздушной и противоракетной обороны для ВС США, их союзников и зарубежных партнеров, несмотря на ограничения, связанные с работой в условиях пандемии.

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Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
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