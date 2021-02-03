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Интерфакс-АВН

Министр обороны РФ анонсировал подготовку к параду Победы

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С. Шойгу
С. Шойгу.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Активная подготовка к параду Победы начнется с марта, участники мероприятия смогут пройти добровольную вакцинацию, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Прошу оперативный штаб спланировать добровольную вакцинацию военнослужащих, участвующих в тренировке парадных расчетов", - заявил Шойгу во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ.

Он сообщил, что подготовка к параду начнется с марта.

Министр заявил, в условиях ситуации с коронавирусом в войсках планово выполняются мероприятия боевой подготовки.

"Особо подчеркну, что в условиях ограничительных мер все мероприятия боевой подготовки выполняются планово. Ежедневно на полигонах практически отрабатывают задачи свыше ста тысяч военнослужащих с применением около трех тысяч единиц вооружения и техники", - сказал он.

По словам Шойгу, в ходе боевой подготовки надводные корабли, подводные лодки и суда обеспечения Военно-морского флота решают курсовые задачи, а в ВКС организованы учебно-тренировочные полеты: в январе часть из них проводилась в арктической зоне.

"Выполнение намеченных мероприятий боевой учебы позволит войскам решать весь комплекс стоящих перед ними задач", - сказал Шойгу.

Глава военного ведомства также сообщил, что по графику начался первый этап всеармейских соревнований в рамках подготовки к Армейским международным играм.

16 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил перенести подготовку к намеченному на 9 мая параду Победы в Москве и регионах из-за коронавируса. Парады состоялись 24 июня.

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