Войти
ТАСС

Шойгу заявил, что мероприятия боевой подготовки в ВС РФ идут по плану

536
0
0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны напомнил, что с марта начинается подготовка к военным парадам в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ по плану выполняют мероприятия боевой подготовки в условиях ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Особо подчеркну, что в условиях ограничительных мер все мероприятия боевой подготовки выполняются планово. Ежедневно на полигонах практически отрабатывают задачи свыше 100 тыс. военнослужащих с применением около 3 тыс. единиц вооружения и техники", - сказал он.

Министр напомнил, что с марта начинается подготовка к военным парадам в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "В связи с этим прошу оперативный штаб спланировать добровольную вакцинацию военнослужащих, участвующих в тренировке парадных расчетов", - поручил министр.

По его словам, в ходе боевой подготовки надводные корабли, подводные лодки и суда обеспечения Военно-морского флота решают курсовые задачи. В ВКС организованы учебно-тренировочные полеты. В январе часть из них проводилась в Арктической зоне. Экипажи выполнили задания над акваторией Северного Ледовитого океана с дозаправкой в воздухе. По графику начался первый этап всеармейских соревнований в рамках подготовки к Армейским международным играм. "Выполнение намеченных мероприятий боевой учебы позволит войскам решать весь комплекс стоящих перед ними задач", - сказал министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX
Военные учения
Похожие новости
30.12.2020
Год 2020-й: Минобороны подводит итоги
13.01.2020
Шойгу: оснащенность ВС России современным оружием должна поддерживаться на уровне 70%
21.11.2019
На коллегии Минобороны обсудили планы на ближайшие полгода
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
24.05.2016
Слагаемые обороноспособности
24.03.2015
Национальный центр управления обороной России впервые посетили более 100 иностранных военных атташе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 18:10
  • 2174
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.02 18:05
  • 160
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 17:14
  • 56
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 03.02 17:00
  • 158
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 03.02 16:54
  • 7
Вместо Калининграда на коленях оказалась Варшава – учения «Зима-2020»
  • 03.02 15:43
  • 1
Балтийский доспех: Санкт-Петербург закроет мобильный зенитный купол
  • 03.02 14:16
  • 2
Лунная программа РФ на порядок дешевле американской, но даст науке не менее важные результаты - Рогозин
  • 03.02 14:15
  • 3
Некоторые выводы по итогам Второй Карабахской войны
  • 03.02 13:29
  • 19
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 03.02 13:06
  • 3
«Панцирь» против «томагавка»
  • 03.02 09:01
  • 54
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 03.02 05:34
  • 1
От странной победы до «Рафаля» и «Леклерка»
  • 03.02 03:32
  • 6
Суд отклонил кассацию Минобороны РФ на взыскание в пользу УВЗ 224 млн рублей
  • 03.02 02:16
  • 7
Военный эксперт назвал главные цели комплекса «Ярс»
  • 03.02 01:38
  • 13
Wirtualna Polska (Польша): почему российский ЗРПК «Панцирь С-1» так важен?