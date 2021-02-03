Профориентацию военнослужащих Минобороны будет определять по-научному

Минобороны России намерено внедрить метод нейропсихологической диагностики для определения профессиональной ориентации военнослужащих. В интересах ведомства она создается в военном технополисе «Эра».

Как сообщили в Минобороны РФ, в технополисе завершается подготовительный этап исследований по разработке новых нейропсихологических методов диагностики.

«В ходе тестирования военнослужащих разрабатываемый проект будет регистрировать активность отделов головного мозга, мимику, движение глаз, направление взгляда, жесты, дыхание, сердцебиение. Это позволит выделить объективную предрасположенность солдат и офицеров к выполнению определенного вида профессиональной деятельности», - пояснили в министерстве.

Отмечается, что система также обеспечит оценку стрессоустойчивости военных в критических и экстремальных условиях, в том числе в ходе выполнения спецзадач.

Комплекс планируется использовать в воинских частях и военкоматах «для эффективного распределения военнослужащих по видам, родам войск, а также должностям с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей».