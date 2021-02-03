Войти
ЦАМТО

На вооружение подразделения спецназа ЦВО в Алтайском крае поступили бронеавтомобили "Тайфун-К"

520
0
0
Бронеатомобиль "Тайфун-К" на военно-техническом форуме "Армия-2019"
Бронеатомобиль "Тайфун-К" на военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

ЦАМТО, 2 февраля. Четыре бронеавтомобиля "Тайфун-К" с дистанционно управляемым боевым модулем поступили на вооружение подразделения специального назначения ЦВО, дислоцированного в Алтайском крае.

На данный момент водители выполняют мероприятия по подготовке техники к эксплуатации, после которых проведут обкатку новых бронированных машин.

Бронеавтомобиль "Тайфун-К" предназначен для перевозки личного состава, обеспечивает высокую защищенность экипажа, груза и узлов машины от стрелкового вооружения калибром до 30 мм, мин и фугасов. Обладает повышенной проходимостью благодаря колесной формуле 6х6, максимальная скорость –105 км/ч. Бронемодуль оснащен амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия, также на него может устанавливаться дистанционно управляемое вооружение, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Тайфун-К
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Тайфун
Похожие новости
01.07.2019
Минобороны впервые провела на Юге РФ открытую выставку вооружения
25.06.2019
На форуме "Армия-2019" покажут новейшую систему залпового огня
05.06.2018
Более 300 ед. новой автомобильной техники поступит в ЦВО в этом году
17.05.2018
Соединение спецназа ЮВО получило новейший бронеавтомобиль "Тайфунёнок" на базе КамАЗа
29.12.2015
ВС России получили новейшие радиостанции для ОБТ «Армата» и другой бронетехники
23.12.2015
Портфель заказов предприятий Объединенной приборостроительной корпорации в 2015 году превысил 250 млрд. рублей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 18:10
  • 2174
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.02 18:05
  • 160
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 17:14
  • 56
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 03.02 17:00
  • 158
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 03.02 16:54
  • 7
Вместо Калининграда на коленях оказалась Варшава – учения «Зима-2020»
  • 03.02 15:43
  • 1
Балтийский доспех: Санкт-Петербург закроет мобильный зенитный купол
  • 03.02 14:16
  • 2
Лунная программа РФ на порядок дешевле американской, но даст науке не менее важные результаты - Рогозин
  • 03.02 14:15
  • 3
Некоторые выводы по итогам Второй Карабахской войны
  • 03.02 13:29
  • 19
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 03.02 13:06
  • 3
«Панцирь» против «томагавка»
  • 03.02 09:01
  • 54
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 03.02 05:34
  • 1
От странной победы до «Рафаля» и «Леклерка»
  • 03.02 03:32
  • 6
Суд отклонил кассацию Минобороны РФ на взыскание в пользу УВЗ 224 млн рублей
  • 03.02 02:16
  • 7
Военный эксперт назвал главные цели комплекса «Ярс»
  • 03.02 01:38
  • 13
Wirtualna Polska (Польша): почему российский ЗРПК «Панцирь С-1» так важен?