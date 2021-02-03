На вооружение подразделения спецназа ЦВО в Алтайском крае поступили бронеавтомобили "Тайфун-К"

ЦАМТО, 2 февраля. Четыре бронеавтомобиля "Тайфун-К" с дистанционно управляемым боевым модулем поступили на вооружение подразделения специального назначения ЦВО, дислоцированного в Алтайском крае.

На данный момент водители выполняют мероприятия по подготовке техники к эксплуатации, после которых проведут обкатку новых бронированных машин.

Бронеавтомобиль "Тайфун-К" предназначен для перевозки личного состава, обеспечивает высокую защищенность экипажа, груза и узлов машины от стрелкового вооружения калибром до 30 мм, мин и фугасов. Обладает повышенной проходимостью благодаря колесной формуле 6х6, максимальная скорость –105 км/ч. Бронемодуль оснащен амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия, также на него может устанавливаться дистанционно управляемое вооружение, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.