К отправке в Алжир готовится вторая партия истребителей МиГ-29М/М2

ЦАМТО, 2 февраля. Вторая партия многофункциональных истребителей МиГ-29М/М2 готовится к отправке в Алжир. Первая партия была получена ВВС этой страны в октябре 2020 года.

Как сообщает Scramble Magazine, очередной новый МиГ-29М2 с хвостовым номером 3840 (в ВВС Алжира получит с.н. FB-99) был замечен 1 февраля во время летных испытаний.

Контракт на поставку 14 дополнительных многофункциональных истребителей МиГ-29М/М2 и 14 Су-30МК(А) был подписан на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019. Новые МиГ-29М/М2 для ВВС Алжира являются теми же версиями, что и для ВВС Египта, которые заказали их в количестве трех эскадрилий (46-52 ед.; информация уточняется).

Первые истребители МиГ-29М/М2 Военно-воздушные силы Алжира приняли 26 октября 2020 года. Фактически первая партия прибыла в Алжир за несколько недель до этого события.

Согласно предоставленной изданию Scramble Magazine информации, первая партия была доставлена в портовый город Оран в частично разобранном состоянии транспортными самолетами или морским транспортом (прим.ЦАМТО: второй вариант более логичен). Затем они были переправлены на а/б "Бу-Сфер", где эксплуатируются предыдущие версии МиГ-29С и МиГ-29УБ.

Второй подписанный на МАКС-2019 контракт, касающийся Су-30МК(А), на данный момент полную верификацию не прошел. В сентябре 2020 года сообщалось о четырех Су-30МК(А), находящихся на производственной линии Иркутского авиационного завода.

ВВС Алжира эксплуатируют четыре эскадрильи Су-30МК(А). Новыми самолетами версии Су-30МК(А), как сообщалось, будет оснащена находящаяся в стадии формирования пятая эскадрилья.