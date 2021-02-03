СМИ: "Калашников" может поставить Индии зенитные ракеты 9М333 для ЗРК "Стрела-10"

По данным портала DefenseWorld, сведения о стоимости сделки и количестве ракет, которое может быть заказано, пока недоступны

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Индийский новостной портал DefenseWorld сообщил во вторник о возможности поставок Индии российской группой компаний "Калашников" (входит в ГК "Ростех") зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для комплексов линейки "Стрела-10".

Со ссылкой на источники утверждается, что в конце 2020 года был достигнут прогресс в ходе обсуждения возможного соглашения. Представитель "Калашникова" не стал опровергать сообщения о потенциальной сделке, но не предоставил какой-либо информации. Сведения о стоимости сделки и о количестве ракет, которое может быть заказано, также пока недоступны, отмечает DefenseWorld.

В декабре 2020 года группа компаний "Калашников" сообщила о начале серийного производства ЗУР 9М333 в интересах Минобороны РФ.

Ракета 9М333 предназначена для поражения низколетящих самолетов и вертолетов в условиях постановки противником оптических помех, а также БПЛА и крылатых ракет. ЗУР отличается многофункциональной головкой самонаведения, работающей в фотоконтрастном и инфракрасном режимах, а также в режиме селекции помех, что позволяет вести огонь по принципу "выстрелил - забыл". Данных о прямых аналогах ракеты 9М333 на начало 2021 года нет. По сравнению с разработанными ракетами 9М333 отличается более эффективной боевой частью массой 5 кг и повышенной вероятностью поражения целей. Допускается применение ЗУР всеми модификациями комплекса "Стрела-10" без модернизации. Зенитные ракетные комплексы семейства "Стрела-10М" по состоянию на 2020 год являются одними из наиболее распространенных средств ПВО в мире.