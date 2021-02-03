Первую в мире ракету с ядерным боезарядом испытали в СССР 65 лет назад

Ровно 65 лет назад - 2 февраля 1956 года - в СССР состоялось испытание первой в мире баллистической ракеты с ядерным боезарядом. И хотя ракета Р-5М не была межконтинентальной, Советский Союз сделал важный шаг к достижению ядерного паритета с США.

Разработка данной ракеты велась с начала 1950-х после отказа от создания более амбициозного проекта - Р-3, проектная дальность полета которой должна была составить три тысячи километров. Однако задача на тот момент оказалась слишком сложной, поэтому решено было создать ракету с дальностью 1200 километров. К слову, у предшественниц - Р-1 и Р-2 - этот показатель составлял 270 и 600 километров соответственно, поэтому прогресс в любом случае был значительным.

Часть наработок для Р-3 была использована при создании Р-5. В частности, она стала первой советской ракетой с несущим баком жидкого кислорода, лишенным теплоизоляции. Помимо этого, конструкторы отказались от стабилизаторов, сделав ракету аэродинамически неустойчивой, хотя воздушные рули остались. Двигатель РД-103 был форсированной версией двигателя от Р-1, его тяга превышала оригинальную в 1,7 раза.

Изначально Р-5 снаряжалась фугасной боевой частью массой в тонну, также прорабатывались варианты с тремя и даже пятью боевыми частями (дополнительные размещались сбоку). Однако в этом случае уменьшалась дальность полета. Затем же было принято решение, что Р-5 будет нести ядерный боезаряд, и именно этот вариант стал приоритетным, а ракета получила новое название - Р-5М.

Для нее создали новую систему управления, надежность автоматики была повышена за счет дублирования важнейших узлов. Помимо этого выросла площадь пилонов воздушных рулей, а для облегчения режима работы автомата стабилизации пришлось изменить форму головной части.

Пристрелочные испытания ракеты Р-5 в различных модификациях начались в августе 1954 года, и спустя полтора десятка пусков - 21 января 1955-го - состоялся первый полностью успешный запуск Р-5М. Натурное испытание с ядерным зарядом прошло 2 февраля 1956 года на полигоне Капустин Яр. Место взрыва, мощность которого достигла 80 килотонн, находилось на границе Аральских Каракумов и солончаков Челкар - Тенгиз, примерно в 200 километрах севернее города Аральска. В результате 21 июня того же года ракету приняли на вооружение.

Алексей Иванов