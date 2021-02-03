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Российская газета

Россия создаст новую высокоточную ракету

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Источник изображения: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Новый российский тактический комплекс "Гермес 2.0" будет оснащен более мощной и скоростной ракетой.

- Базовая версия "Гермес" сейчас проходит испытания на полигоне Капустин Яр. У комплекса есть большой потенциал для дальнейшего совершенствования, поэтому планируется опытно-конструкторская работа по повышению боевого могущества ракеты в 2-2,5 раза и повышению скорости ее полета, - рассказал РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Новая версия комплекса получит имя "Гермес 2.0". Базовую версию комплекса представили летом 2019 года.

Разработанный в тульском КБП "Гермес" предназначен для уничтожения бронетехники, стационарных объектов, надводных целей и тихоходных летательных аппаратов на дальности до 100 километров. Све

рхзвуковая ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью весом 28 килограммов. Система наведения автономна, в ней реализован принцип "выстрелил-забыл". Запущенная ракета сперва управляется с земли, затем бортовой инерциальной системой. На подлете к цели включается головка самонаведения.Пусковая установка на шесть ракет может монтироваться на любое автомобильное шасси среднего и крупного тоннажа - например, на КамАЗ.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гермес
Компании
КАМАЗ
КБП
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