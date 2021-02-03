Dassault Aviation поставит ВС Франции истребители "Рафаль" новейшего стандарта F3R

ЦАМТО, 2 февраля. Компания Dassault Aviation сообщила о подписании соглашения на поставку 12 истребителей "Рафаль" новейшего стандарта F3R для ВС Франции.

Документ подписали главный исполнительный директор компании Эрик Траппье и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Соглашение было подписано 29 января во время посещения министром ВС Франции завода Dassault Aviation de Argonay в Верхней Савойе, который с 1963 года производит системы управления полетом для всех самолетов Dassault. Как планируется, Генеральная дирекция по вооружениям министерства ВС (DGA) предоставит первые заказы компаниям Dassault Aviation, Safran и Thales в феврале.

Заказанные самолеты заменят 12 истребителей "Рафаль", которые будут поставлены из состава ВКС Франции в Грецию. Стоимость истребителей не раскрывается. Планируется, что работы будут выполнены в 2025 году. Поставка будет произведена после передачи 28 самолетов, запланированной "Законом о военных программах на 2019-2025 гг." в 2022-2024 гг.

Как заявлено, контракт на поставку 12 новых самолетов позволит Воздушно-космическим силам Франции продолжить производство "Рафаль" в ожидании заказа на пятый транш, поставка в рамках которого запланирована на период с 2027 по 2030 гг.

Контракт вызвал удовлетворение компаний Dassault Aviation, Thales, Safran и еще 500 французских фирм, участвующих в программе, с учетом сложных условий, с которыми они столкнулись в контексте кризиса, связанного с COVID-19. Дополнительный заказ обеспечит функционирование производственной цепочки "Рафаль" до декабря 2025 года.

Новый заказ позволит увеличить к концу 2025 года флот истребителей "Рафаль" Воздушно-космических сил Франции до 129 самолетов с улучшенными возможностями в соответствии с положениями "Закона о военных программах на 2019-2025 гг.".

Как сообщал ЦАМТО, 25 января в Афинах генеральный директор по вооружениям и инвестициям Министерства обороны Греции Теодорос Лагиос и главный исполнительный директор Dassault Aviation Эрик Траппье подписали контракт стоимостью около 1,92 млрд. евро (2,35 млрд. долл.) на поставку греческим ВВС 18 многофункциональных истребителей "Рафаль" компании Dassault. ВВС Греция получат 6 новых истребителей и 12 самолетов из состава французских ВВС (10 одноместных и два двухместных). Как было заявлено ранее, для замены самолетов, передаваемых ВВС Греции, Министерство вооруженных сил закупит новые истребители.