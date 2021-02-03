"Эффективней управляемых ракет": чем вооружают российскую боевую авиацию

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Умные, дальнобойные, смертоносные — в России запустили в серию новое поколение корректируемых авиабомб (КАБ) калибром до полутора тонн. Уже скоро ими вооружат все современные самолеты ВКС, включая истребители Су-57. Эти боеприпасы позволят наносить высокоточные удары как по статичным, так и по подвижным целям. О возможностях перспективного оружия — в материале РИА Новости.

Сирийский опыт

КАБ считаются одним из самых эффективных авиационных средств поражения и имеют серьезное преимущество даже перед ракетами с головкой наведения. В последних львиную долю объема занимает двигатель и топливные баки, поэтому масса взрывчатого вещества сравнительно мала.

Авиабомбы способны обрушить на противника значительно большую огневую мощь. То, что они планируют, позволяет самолетам-носителям применять такие боеприпасы без входа в зону ПВО противника. А при сбросе с больших высот КАБ лишь немногим уступают управляемым ракетам по дальности полета.

"У нас очень серьезные подвижки в минувшем году по производству корректируемых авиационных бомб серии КАБ, — рассказал на минувшей неделе в интервью еженедельнику "Военно-промышленный курьер" генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов. — Завершились испытания нового поколения планирующих боеприпасов калибров 250, 500 и 1500 килограммов, заключили долгосрочные контракты на их поставку в строевые части Вооруженных сил. Началось серийное производство".

Российская боевая авиация на аэродроме Хмеймим в Сирии Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Обносов не назвал конкретные изделия, однако, судя по всему, речь идет о дальнейшем развитии авиабомб КАБ-250, КАБ-500 и КАБ-1500, которые уже давно стоят на вооружении. Их боевое крещение состоялось в Сирии, где наиболее интенсивно применяли 500-килограммовые АСП. Только за первый месяц операции ВКС России в октябре 2015-го истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили этими бомбами более 200 боевиков, два полевых штаба ИГ*, а также здание, в котором встречались главари террористов.

Высокоточное семейство

Есть несколько вариантов корректируемой авиабомбы данного типа. КАБ-500Л, принятая на вооружение в 1975-м, оснащена лазерной флюгерной головкой самонаведения (ГСН) и фугасно-бетонобойной боевой частью. Для поражения цели самолет-носитель подсвечивает ее лучом лазера. Однако наиболее безопасный для летчиков способ бомбометания — по целеуказанию разведывательно-диверсионной группы, действующей на земле. В этом случае экипаж атакует цель буквально не глядя.

Удары ВКС России по боевикам ИГ* Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

КАБ-500Кр с телевизионно-корреляционной головкой самонаведения и фугасно-бетонобойной боевой частью способна запоминать местонахождение цели и корректировать полет бомбы до момента поражения. Таким образом реализован принцип "выстрелил — забыл". Однако самый современный АСП этого типа — КАБ-500С с аппаратурой спутникового наведения и фугасной боевой частью, позволяющей уничтожать цели, чьи координаты известны, в любое время суток и при любой погоде.

Корректируемые авиабомбы КАБ-1500 и КАБ-250 устроены по схожим принципам. От КАБ-500 отличаются главным образом массой взрывчатого вещества. Эти АСП очень точные — поражают наземные объекты с коэффициентом вероятного отклонения не более семи-десяти метров. Корректируемые авиабомбы нового поколения, очевидно, бьют еще более метко.

Бомбы для дронов

В интервью Борис Обносов упомянул еще несколько перспективных корректируемых авиабомб, испытания которых пока продолжаются. В частности, боеприпас КАБ-250-ЛГ-Э для истребителя пятого поколения Су-57 и других современных машин. Бомба предназначена для уничтожения легкоуязвимой военной техники, железнодорожных узлов, складов, живой силы. Применяется как одиночно, так и залпом с самолетов фронтовой авиации, оснащенных системами лазерного подсвета цели. Чаще всего ее тестировали на Су-34.

Не забывают в КТРВ и о боеприпасах для перспективных ударных беспилотников. Еще в 2019-м на авиасалоне МАКС Борис Обносов сообщил о разработке малогабаритных корректируемых бомб массой 100 и 50 килограммов. Эффективность подобных АСП хорошо продемонстрировала азербайджанская армия в ходе боев за Нагорный Карабах. Стоимость этих боеприпасов, как правило, сравнительно небольшая, при этом за счет высокой точности они очень разрушительны.

Наконец, в 2022-м на вооружение ВКС поступит планирующая бомбовая кассета ПБК-500У "Дрель", предназначенная для уничтожения площадных объектов, живой силы противника и легкобронированной техники. Бомба сама планирует к цели и в нужный момент раскрывается, разбрасывая суббоеприпасы. В ней есть самоприцеливающиеся боевые элементы, поражающие танки в самое уязвимое место — относительно тонкую броню крыши.

Повысить точность

Несмотря на достаточно широкий ассортимент, доля корректируемых боеприпасов в общем арсенале авиационных средств поражения ВКС сравнительно невелика. В той же Сирии большинство целей уничтожают неуправляемыми свободнопадающими авиабомбами. На складах со времен холодной войны осталось огромное количество таких — различного калибра и типа. Их основной недостаток — сравнительно низкая точность, зависящая от мастерства экипажа самолета-носителя.

В ВВС США похожая ситуация. Однако американцы переделали значительную часть неуправляемых авиабомб в управляемые по программе JDAM. Каждую оснастили специальным комплектом из крыльев, крепящихся в средней части бомбы и хвостового блока с управляемым оперением, позволяющим АСП маневрировать. Там же — компьютер с навигационным оборудованием. Бомбы с комплектом JDAM идут к цели по инерциальной системе наведения, действующей в паре с GPS-приемником. Коэффициент вероятного отклонения — не больше 11 метров.

Это позволило США быстро сформировать внушительный арсенал высокоточного оружия. Однако каждый комплект JDAM стоит около 25 тысяч долларов, что могут себе позволить, пожалуй, только американцы.

Бомбардировщик Су-24М во время летно-тактических учений в Волгоградской области Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Брага

В России же пошли другим путем — специально для фронтовых бомбардировщиков Су-24 разработали прицельно-навигационную систему СВП-24 "Гефест", поражающую цели неуправляемыми бомбами почти так же метко, как и корректируемыми. Это, по сути, бортовой компьютер, учитывающий множество факторов: скорость самолета, координаты, высоту полета, расстояние до объекта бомбометания, погодные условия и прочее. Система вычисляет, где и когда летчику выполнить сброс. Точность, конечно, пониже, чем у полноценных корректируемых авиабомб, но существенно выше, чем у свободнопадающих. "Гефест" также адаптировали для штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Ту-22М3.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.