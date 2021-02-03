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Известия.ru

Пилоты Су-34 показали боевые маневры с «бочками» и «кубышками»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Истребители-бомбардировщики Су-34 в Челябинской области отработали элементы боевого маневрирования. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).


В частности, пилоты продемонстрировали «петли» с разворотом на 90 градусов, «горки» на малых и средних высотах, «бочки» и «кубышки». Всего к отработке программы боевого маневрирования, кроме экипажей, привлекли более 200 военнослужащих группы управления и обеспечения полетов.

«Во время динамичного маневрирования перегрузки в кабине пилотов достигали 7 единиц. Освоенная программа полетов позволит летчикам-инструкторам челябинского авиаполка подготовить молодой летный состав к ведению боевых действий в воздухе и уничтожению воздушных целей типа «истребитель», — рассказали в пресс-службе в ЦВО.

В мае 2020 года Минобороны России согласовало детали контракта на новую партию новейших бомбардировщиков Су-34. Ожидается, что до 2027 года в войска поступит не менее 76 машин.

В конце декабря 2019 стало известно, что опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году. Среди основных изменений отмечаются улучшенная радиолокационная станция, новый навигационный комплекс, а также системы индикации информации в кабине пилотов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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