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Известия.ru

Для профориентации военных применят нейропсихологическую диагностику

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В военном технополисе «Эра» разрабатывается система нейропсихологической диагностики для определения профессиональной ориентации российских военных. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службы Минобороны РФ.

«В ходе тестирования военнослужащих разрабатываемый проект будет регистрировать активность отделов головного мозга, мимику, движение глаз, направление взгляда, жесты, дыхание, сердцебиение. Это позволит выделить объективную предрасположенность солдат и офицеров к выполнению определенного вида профессиональной деятельности», — сообщили в ведомстве.

Систему предлагается использовать в воинских частях и военкоматах для «эффективного распределения военнослужащих» по видам и родам войск с учетом их индивидуальных особенностей, а также для оценки стрессоустойчивости в критических и экстремальных условиях.

В настоящий момент завершается подготовительный этап исследований.


Ранее, 15 января, в «Ростехе» рассказали об особенностях экипировки солдата будущего «Сотник». В частности, она получит рекордно малый вес и будет подгоняться по фигуре бойца, при этом ее защита превзойдет все существующие бронежилеты.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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