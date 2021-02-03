Профориентацию военных начнут определять путем нейропсихологической диагностики

Система также обеспечит оценку стрессоустойчивости военных в критических и экстремальных условиях

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Профессиональную ориентацию военных РФ планируется определять с помощью нейропсихологической диагностики, включающей комплексную регистрацию сердцебиения, движений глаз, активности отделов головного мозга и других параметров. Система создается в военном технополисе "Эра", сообщили во вторник журналистам в Минобороны.

По данным ведомства, в технополисе завершается подготовительный этап исследований по разработке новых нейропсихологических методов диагностики.

"В ходе тестирования военнослужащих разрабатываемый проект будет регистрировать активность отделов головного мозга, мимику, движение глаз, направление взгляда, жесты, дыхание, сердцебиение. Это позволит выделить объективную предрасположенность солдат и офицеров к выполнению определенного вида профессиональной деятельности", - сказали в министерстве.

Там добавили, что система также обеспечит оценку стрессоустойчивости военных в критических и экстремальных условиях, в том числе в ходе выполнения спецзадач.

Как отмечают в Минобороны, комплекс планируется использовать в воинских частях и военкоматах "для эффективного распределения военнослужащих по видам, родам войск, а также должностям с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей".