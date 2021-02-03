Войти
ТАСС

Профориентацию военных начнут определять путем нейропсихологической диагностики

463
0
0
шлем-нейроинтерфейс
шлем-нейроинтерфейс.
Источник изображения: rostec.ru

Система также обеспечит оценку стрессоустойчивости военных в критических и экстремальных условиях

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Профессиональную ориентацию военных РФ планируется определять с помощью нейропсихологической диагностики, включающей комплексную регистрацию сердцебиения, движений глаз, активности отделов головного мозга и других параметров. Система создается в военном технополисе "Эра", сообщили во вторник журналистам в Минобороны.

По данным ведомства, в технополисе завершается подготовительный этап исследований по разработке новых нейропсихологических методов диагностики.

"В ходе тестирования военнослужащих разрабатываемый проект будет регистрировать активность отделов головного мозга, мимику, движение глаз, направление взгляда, жесты, дыхание, сердцебиение. Это позволит выделить объективную предрасположенность солдат и офицеров к выполнению определенного вида профессиональной деятельности", - сказали в министерстве.

Там добавили, что система также обеспечит оценку стрессоустойчивости военных в критических и экстремальных условиях, в том числе в ходе выполнения спецзадач.

Как отмечают в Минобороны, комплекс планируется использовать в воинских частях и военкоматах "для эффективного распределения военнослужащих по видам, родам войск, а также должностям с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
02.07.2009
Первый изготовленный в Пакистане истребитель JF-17 "Тандер" совершит первый полет до конца года
12.01.2009
Венесуэла купит два самолета Ил-96-300… а «Ютэйр» — 40 вертолетов
16.07.2008
Компания "Сухой" планирует выпустить к 2020 году более двухсот перспективных многофункциональных истребителей Су-35
29.01.2008
Наших в Давосе стало больше
25.01.2007
Расширяя горизонты сотрудничества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 18:10
  • 2174
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.02 18:05
  • 160
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 17:14
  • 56
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 03.02 17:00
  • 158
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 03.02 16:54
  • 7
Вместо Калининграда на коленях оказалась Варшава – учения «Зима-2020»
  • 03.02 15:43
  • 1
Балтийский доспех: Санкт-Петербург закроет мобильный зенитный купол
  • 03.02 14:16
  • 2
Лунная программа РФ на порядок дешевле американской, но даст науке не менее важные результаты - Рогозин
  • 03.02 14:15
  • 3
Некоторые выводы по итогам Второй Карабахской войны
  • 03.02 13:29
  • 19
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 03.02 13:06
  • 3
«Панцирь» против «томагавка»
  • 03.02 09:01
  • 54
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 03.02 05:34
  • 1
От странной победы до «Рафаля» и «Леклерка»
  • 03.02 03:32
  • 6
Суд отклонил кассацию Минобороны РФ на взыскание в пользу УВЗ 224 млн рублей
  • 03.02 02:16
  • 7
Военный эксперт назвал главные цели комплекса «Ярс»
  • 03.02 01:38
  • 13
Wirtualna Polska (Польша): почему российский ЗРПК «Панцирь С-1» так важен?