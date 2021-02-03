Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в беседе с НСН призвал решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.
Эсминец ВМС США "Дональд Кук" вошел в акваторию Черного моря 23 января. Позднее туда прибыл еще один американский военный корабль "Портер". В НАТО объяснили их появление ответом на "наращивание военной мощи" России.
Он уточнил, что "не надо развязывать войну", но у России есть адекватные способы ответа американцам.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.