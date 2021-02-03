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РИА Новости

Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море

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Эсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020.
Источник изображения: © Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS Kent

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в беседе с НСН призвал решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.

Эсминец ВМС США "Дональд Кук" вошел в акваторию Черного моря 23 января. Позднее туда прибыл еще один американский военный корабль "Портер". В НАТО объяснили их появление ответом на "наращивание военной мощи" России.

"Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? <…> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?" — сказал Святашов.

Он уточнил, что "не надо развязывать войну", но у России есть адекватные способы ответа американцам.

"Пора сказать: имейте совесть. Чего мы боимся? Есть методы, которые должны предотвратить угрозу в наших водах: радиоэлектронная борьба и многое другое", — объяснил Святашов.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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