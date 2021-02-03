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РИА Новости

"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"

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Комплекс управляемого ракетного вооружения "Гермес" на военно-техническом форуме "Армия 2020"
Комплекс управляемого ракетного вооружения "Гермес" на военно-техническом форуме "Армия 2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" планирует создать новый ударный комплекс "Гермес 2.0" с более скоростной и мощной ракетой, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Ранее Конструкторским бюро приборостроения (КБП, входит в "Высокоточные комплексы") была создана базовая версия комплекса – "Гермес". Сейчас она проходит демонстрационные испытания для Минобороны на полигоне Капустин Яр.

"Данный комплекс имеет большой потенциал для дальнейшего совершенствования. В связи с этим планируется опытно-конструкторская работа, которая предусматривает повышение боевого могущества ракеты в 2-2,5 раза и увеличение скорости ее полета. Это будет версия комплекса "Гермес 2.0", - сообщил Оздоев.

Индустриальный директор напомнил, что базовая версия высокоточного ракетного комплекса "Гермес" была впервые представлена летом прошлого года. Он добавил, что "возможности комплекса отвечают самым современным требованиям: система наведения автономна и работает по принципу "выстрелил и забыл", а мультиплатформенность позволяет устанавливать его не только на бронетехнику и корабли, но и на ударные беспилотники".

В свою очередь в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" сообщили, что возможность повышения характеристик "Гермеса", в том числе его управляемой ракеты, была заложена при проектировании.

Ракета базовой версии комплекса имеет максимальную скорость 1300 метра в секунду и осколочно-фугасную боевую часть в 28 килограммов. "Гермес" предназначен для поражения на дальности до 100 километров современных и перспективных танков, бронетехники, различных сооружений, надводных целей и малоскоростных летательных аппаратов.

"Гермес" может монтироваться на любое автомобильное шасси среднего или крупного тоннажа. В частности, на сайте КБП демонстрируется вариант установки комплекса на грузовик марки "КамАЗ". В таком варианте "Гермес" имеет шесть пусковых установок. Ракеты "Гермеса", уточняют разработчики, обладают высокой точностью поражения. Боеприпас летит к цели сначала за счет навигационных сигналов с земли, затем по данным бортовой инерциальной навигационной системы. Прибыв в район цели, ракета захватывает ее собственной головкой самонаведения.

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Страны
Россия
Продукция
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Компании
Высокоточные комплексы
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КБП
Ростех
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