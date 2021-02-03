"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" планирует создать новый ударный комплекс "Гермес 2.0" с более скоростной и мощной ракетой, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Ранее Конструкторским бюро приборостроения (КБП, входит в "Высокоточные комплексы") была создана базовая версия комплекса – "Гермес". Сейчас она проходит демонстрационные испытания для Минобороны на полигоне Капустин Яр.
Индустриальный директор напомнил, что базовая версия высокоточного ракетного комплекса "Гермес" была впервые представлена летом прошлого года. Он добавил, что "возможности комплекса отвечают самым современным требованиям: система наведения автономна и работает по принципу "выстрелил и забыл", а мультиплатформенность позволяет устанавливать его не только на бронетехнику и корабли, но и на ударные беспилотники".
В свою очередь в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" сообщили, что возможность повышения характеристик "Гермеса", в том числе его управляемой ракеты, была заложена при проектировании.
Ракета базовой версии комплекса имеет максимальную скорость 1300 метра в секунду и осколочно-фугасную боевую часть в 28 килограммов. "Гермес" предназначен для поражения на дальности до 100 километров современных и перспективных танков, бронетехники, различных сооружений, надводных целей и малоскоростных летательных аппаратов.
"Гермес" может монтироваться на любое автомобильное шасси среднего или крупного тоннажа. В частности, на сайте КБП демонстрируется вариант установки комплекса на грузовик марки "КамАЗ". В таком варианте "Гермес" имеет шесть пусковых установок. Ракеты "Гермеса", уточняют разработчики, обладают высокой точностью поражения. Боеприпас летит к цели сначала за счет навигационных сигналов с земли, затем по данным бортовой инерциальной навигационной системы. Прибыв в район цели, ракета захватывает ее собственной головкой самонаведения.