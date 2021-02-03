Войти
ТАСС

Военные летчики рассказали о своей работе в сирийской провинции Хасеке

430
0
0
Ми-8АМТШ
Ми-8АМТШ.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские вертолеты выполняют не менее пяти вылетов в день для проведения воздушной разведки, сопровождения патрулей и контроля за соблюдением режима прекращения огня

ХАСЕКЕ, Сирия, 2 февраля. /ТАСС/. Экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России, несущие службу в провинции Хасеке в Сирии, где до сих пор наблюдается активность незаконных вооруженных формирований, рассказали о своих задачах. В их выполнении летчикам помогают наземные технические службы, которым при обслуживании и ремонте вертолетов приходится применять многолетний опыт.

Специалисты наземных служб прибывают на аэродром в городе Камышлы за несколько часов до планового вылета. Они проверяют двигатели, навигационные системы, вооружение и другие системы вертолетов, осуществляют их заправку. Как говорят сами летчики, победа в небе куется на земле.

"Специалисты всех направлений подготовки поддерживают безотказность и безаварийность работы комплексов и систем боевых и транспортных вертолетов. Проводят подготовку техники в любых метеоусловиях днем и ночью", - поясняет журналистам начальник технической эксплуатационной части звена Дмитрий Громов.

По его словам, у большинства инженеров, работающих с вертолетами, за плечами не одна сложная командировка, и опыт позволяет даже в условиях небольшого удаленного аэродрома на северо-востоке Сирии обслуживать самые сложные системы машин. В свободное время военнослужащие делятся накопленным опытом с товарищами.

Спектр задач в Хасеке

Спектр задач, выполняемых летчиками в Хасеке, достаточно широк. Сегодня звено в составе транспортного вертолета Ми-8АМТШ и боевого ударного вертолета Ми-35 сопровождает с воздуха колонну гражданских автомобилей, движущихся по стратегически важной трассе М4. Вертолет Ми-8АМТШ движется на расстоянии 5-10 км впереди колонны с группой огневой поддержки на борту. Он проводит воздушную разведку на предмет возможного появления вблизи трассы боевиков. В свою очередь ударный Ми-35 прикрывает колонну с тыла, чтобы к ней не пристроилась посторонняя техника.

Стокилометровый участок между городками Айн-Иса и Телль-Тамер по трассе М4 гораздо короче и удобнее для местных жителей, вывозящих свой урожай в соседние провинции Сирии, чем окрестные проселочные дороги. Но из-за активности боевиков они опасаются пользоваться им без сопровождения военных, поэтому пересекают неспокойные места длинными транспортными колоннами. Всего российские военнослужащие сопроводили на этой территории уже более 39 тыс. автомобилей.

Помимо гражданских колонн летчики сопровождают и совместные российско-турецкие патрули, которые следят за соблюдением режима прекращения огня в Хасеке. Также их задача - проведение воздушной разведки в провинции. Всего российские вертолеты выполняют не менее пяти вылетов в день.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Ми-35
Ми-8
Ми-8АМТ
Похожие новости
03.02.2021
Минобороны рассказало о работе ВКС РФ в сирийской провинции Эль-Хасеке
28.08.2020
Преградили путь: в Сирии произошло столкновение БТР РФ и США
14.10.2019
Путин заявил, что российские военные покинут Сирию, если так решит Дамаск
20.12.2017
Ни разу не промазали
02.08.2016
Сбитые в Сирии
12.07.2016
Крушение Ми-35: версии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 18:10
  • 2174
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.02 18:05
  • 160
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 17:14
  • 56
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 03.02 17:00
  • 158
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 03.02 16:54
  • 7
Вместо Калининграда на коленях оказалась Варшава – учения «Зима-2020»
  • 03.02 15:43
  • 1
Балтийский доспех: Санкт-Петербург закроет мобильный зенитный купол
  • 03.02 14:16
  • 2
Лунная программа РФ на порядок дешевле американской, но даст науке не менее важные результаты - Рогозин
  • 03.02 14:15
  • 3
Некоторые выводы по итогам Второй Карабахской войны
  • 03.02 13:29
  • 19
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 03.02 13:06
  • 3
«Панцирь» против «томагавка»
  • 03.02 09:01
  • 54
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 03.02 05:34
  • 1
От странной победы до «Рафаля» и «Леклерка»
  • 03.02 03:32
  • 6
Суд отклонил кассацию Минобороны РФ на взыскание в пользу УВЗ 224 млн рублей
  • 03.02 02:16
  • 7
Военный эксперт назвал главные цели комплекса «Ярс»
  • 03.02 01:38
  • 13
Wirtualna Polska (Польша): почему российский ЗРПК «Панцирь С-1» так важен?