Проект соглашения РФ и Мексики о станции контроля космического пространства почти завершен

По словам заместителя гендиректора Роскосмоса, о размещении станции и вводе ее в эксплуатацию можно будет говорить по мере подписания и ратификации межправительственного соглашения с Мексикой

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Проект межправительственного соглашения о размещении в Мексике российской станции автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) находится в завершающей стадии подготовки. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"На завершающем этапе находится проект межправительственного соглашения с Мексикой", - отметил он.

По словам заместителя гендиректора Роскосмоса, о непосредственном размещении станции и вводе ее в эксплуатацию можно будет говорить по мере подписания и ратификации указанного соглашения. Савельев также напомнил, что процесс размещения наземного комплекса АСПОС ОКП связан с наличием соответствующей нормативной правовой базы сотрудничества с иностранными партнерами.

Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве создана и функционирует с 2016 года. Согласно данным, размещенным на портале госзакупок в 2019 году, оптико-электронный комплекс в Мексике планировалось ввести в эксплуатацию в 2020 году. Подобные комплексы в автоматическом режиме обнаруживают космические аппараты и объекты космического мусора и определяют их координаты.