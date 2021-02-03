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ТАСС

Проект соглашения РФ и Мексики о станции контроля космического пространства почти завершен

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Флаги России и Мексики. Источник: interaffairs.ru.

По словам заместителя гендиректора Роскосмоса, о размещении станции и вводе ее в эксплуатацию можно будет говорить по мере подписания и ратификации межправительственного соглашения с Мексикой

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Проект межправительственного соглашения о размещении в Мексике российской станции автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) находится в завершающей стадии подготовки. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"На завершающем этапе находится проект межправительственного соглашения с Мексикой", - отметил он.

По словам заместителя гендиректора Роскосмоса, о непосредственном размещении станции и вводе ее в эксплуатацию можно будет говорить по мере подписания и ратификации указанного соглашения. Савельев также напомнил, что процесс размещения наземного комплекса АСПОС ОКП связан с наличием соответствующей нормативной правовой базы сотрудничества с иностранными партнерами.

Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве создана и функционирует с 2016 года. Согласно данным, размещенным на портале госзакупок в 2019 году, оптико-электронный комплекс в Мексике планировалось ввести в эксплуатацию в 2020 году. Подобные комплексы в автоматическом режиме обнаруживают космические аппараты и объекты космического мусора и определяют их координаты.

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Страны
Мексика
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
СККП
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