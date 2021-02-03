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Известия.ru

SpaceX допустила запуск ракеты с гражданским экипажем в 2021 году

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Gene Blevins

Американская компания SpaceX может провести запуск ракеты Falcon 9 с полностью гражданским экипажем к концу 2021 года.

Известно, что одним из четырех участников полета будет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, имена остальных будут объявлены позднее.

«SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 — первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту», — сообщается на сайте компании в понедельник, 1 февраля.

Пуск планируется произвести в Центре космических полетов им. Кеннеди в штате Флорида. Предполагается, что экипаж пробудет на околоземной орбите несколько дней.

29 января основатель SpaceX Илон Маск заявил, что из-за правил Федерального управления гражданской авиации США «человечество никогда не доберется до Марса».

Однако позднее данное сообщение в Twitter-аккаунте Маска было удалено.

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