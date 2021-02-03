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Dagens Nyheter (Швеция): охладите Арктику

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Бойцы отряда специального назначения МВД Чеченской Республики во время учений в районе Северного полюса
Бойцы отряда специального назначения МВД Чеченской Республики во время учений в районе Северного полюса.
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

Если Россия разоружится, мир последует за ней. Если Кремль без лукавства протянет руку, многие с охотой ее пожмут. Сотрудничество возможно и необходимо, подчеркивает Dagens Nyheter, имея в виду прежде всего Арктику, но подчеркивая, что это верно и для остальных регионов мира.

В Арктике становится все жарче — как в смысле температуры на градусниках, так и в области отношений между странами, имеющими там интересы. Ключ к охлаждению — у Москвы

Помните 20 июня прошлого года? В Северо-Восточной Сибири нашлось место, где температура поднялась до 38 градусов. Это невероятная цифра, самый высокий показатель из тех, что когда-либо регистрировались к северу от полярного круга.

Помимо этой маленькой детали, свидетельствующей, что человечество вот-вот испарится, у жары в Арктике и тающих льдов есть и множество других проявлений. Растут возможности зарабатывать деньги на добыче природных ресурсов, параллельно с этим растет и военное присутствие в регионе. Даже Китай решил объявить, что считает себя "околоарктической" страной, хотя его границы ближе, чем на 1 400 км, к арктическому региону не подходят.

На одном из семинаров конференции "Народ и оборона", проведенном в сотрудничестве с посольством Норвегии, в пятницу подтвердилась уже давно известная картина. После холодной войны страны, действительно расположенные недалеко от Арктики, смогли сосредоточиться на деэскалации и сотрудничестве. А сейчас они снова все более подозрительно относятся друг к другу, в регионе растет военная активность и скапливается оружие - в первую очередь российское.

В то же время многие выступающие говорили, что угрозы не так уж серьезны. По сути, сотрудничество и международные соглашения по-прежнему хорошо работают. Да, Китай демонстрирует все больший интерес и сближается с Россией - например, проводя общие с ней военно-воздушные учения в арктической зоне. Но пока что китайское присутствие не осложнялось никакими инцидентами, а сближение происходит лишь постольку, поскольку Кремль считает, что ему это на руку.

Ясно одно: что касается Арктики, всегда полезно иметь хороших друзей. Скандинавские, европейские и трансатлантические интересы очень похожи. Важную роль играют учения в ответ на растущую активность России. "Ни у Стокгольма, ни у Осло нет никаких наступательных амбиций", - заявил представитель министерства обороны Юхан Лагерлёф (Johan Lagerlöf) с кривой улыбкой.

Для Арктики верны те же истины, что верны для остальных регионов, где сталкиваются интересы России и Запада. Если Россия разоружится, мир последует за ней. Если Кремль без лукавства протянет руку, многие с охотой ее пожмут. Сотрудничество возможно и необходимо.


Эрик Хельмерсон (Erik Helmerson)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Китай
Норвегия
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Швеция
Проекты
Арктика
Военные учения
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