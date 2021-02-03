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ТАСС

SpaceX в 2021 году может запустить ракету с полностью гражданским экипажем

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Запуск ракеты Falcon 9
Запуск ракеты Falcon 9.
Источник изображения: © AP Photo/John Raoux

Одним из четырех участников полета будет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX к концу 2021 года может провести запуск ракеты Falcon 9, экипаж которой будет полностью состоять из гражданских лиц. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании, данный пуск состоится в рамках программы Inspiration4.

"SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 - первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту", - говорится в сообщении. Отмечается, что одним из четырех участников полета будет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, остальные члены экипажа будут объявлены позднее.

Пуск планируется произвести в Центре космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида. После выхода на околоземную орбиту, экипаж пробудет на ней несколько дней, облетая Землю каждые 90 минут, и затем приземлится у побережья штата Флорида.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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