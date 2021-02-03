Оружие для подводных дуэлей

На любую натовскую торпеду у ВМС России есть достойный ответ

Несмотря на значительный прогресс в области ракетного вооружения и в частности противокорабельной его разновидности, торпедные атаки по-прежнему крайне опасны для надводного флота. Совершенствование ракетного оружия компенсируется улучшением характеристик систем ПРО – и радиолокационных станций, и противоракет. Улучшается обнаружение воздушных угроз, уменьшается погрешность определения координат целей, совершенствуется система наведения, а также динамические характеристики противоракет. В отличие от радиолокации гидролокация более сложная, ее точность зависит от множества факторов. К тому же и противоторпеда в водной среде значительно более инерционна, чем противоракета.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что перехват торпед практически для всех ВМС мира – дело не слишком надежное, а порой и случайное. Для всех, но не для ВМФ России, который располагает вооружением, не имеющим аналогов в мире, – противолодочным комплексом «Пакет-НК».

Военно-морская Катюша

Противоторпедная оборона изначально была «сопутствующей функцией» средств поражения субмарин противника. В 1945 году в СССР появился первый реактивный бомбомет РБМ из двух рельсовых пусковых станков, которые по принципу катюши запускали залпом восемь глубинных бомб по курсу корабля на расстояние 260 метров. Положение подводной лодки определяла корабельная гидроакустическая станция (ГАС). В принципе таким образом можно было отражать торпедную атаку, правда, с невысокой вероятностью успеха.

Это направление противолодочных систем бурно развивалось в 50–60-е годы. На вооружение тогда приняли 10 различных бомбометов, у которых последовательно наращивались дальность стрельбы, количество бомб в залпе, а также улучшались характеристики бомб в части глубины, скорости погружения и избирательности действия. Совершенствовалась и система целеуказания и управления стрельбой.

“ На экспортных поставках комплекса «Пакет» можно зарабатывать хорошие деньги, потому что у ВМС ни одной страны мира не существует вооружения, столь эффективно отражающего торпедные атаки ”

И наконец, в середине 80-х годов на вооружение ВМФ СССР приняли 10-ствольный реактивный бомбомет РБУ-12000 «Удав», разработанный в Коломенском конструкторском бюро машиностроения. Он уже числится как средство борьбы с торпедами, поскольку к этому времени подводные лодки стали практически неуязвимы для такого рода систем. Против них теперь используют торпеды, крылатые ракеты, снаряженные мини-торпедами, и «интеллектуальные» авиационные бомбы. Но в принципе по инерции продолжают называть в качестве целей и подводные лодки, а также подводных диверсантов.

Дальность стрельбы РБУ-12000 достигает трех тысяч метров. Используются три типа боеприпасов. Два снаряда в залпе выставляют четыре ложные цели, оснащенные генераторами акустических сигналов. При захвате акустической системой самонаведения ложной цели торпеда изменяет курс и уходит в сторону от корабля.

Следующий эшелон обороны устанавливает минное поле из снарядов-заградителей. Если же торпеда прорывается через оба уровня обороны, то ее обстреливают залпом глубинных бомб. Максимальная рабочая глубина РБУ «Удав» – 600 метров.

Стопроцентной гарантии отражения торпедной атаки таким методом добиться нельзя. Вероятность уничтожения торпеды или увода ее в сторону от корабля находится в диапазоне от 0,75 до 0,9.

РБУ-12000 до сих пор находится на вооружении ВМФ. В частности, комплекс обеспечивает противоторпедную оборону двух тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта «Орлан» – «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». Правда, на «Нахимове», модернизация которого завершается в этом году, установлен более совершенный комплекс «Пакет-НК».

Торпедная дуэль

Противолодочный комплекс «Пакет-НК» не нов. Его испытания успешно провели на корвете «Стерегущий» в 2008-м. Но вооружение ВМФ РФ его приняли два года спустя.

Правда, заложенные в нем технические идеи относятся к советскому периоду. Разработка комплекса началась во второй половине 80-х годов. Противолодочная функция не вызвала у конструкторов трудноразрешимых проблем, «Пакет» мог бы быть готов и раньше. Самым сложным оказалось создать противоторпеду с необходимыми характеристиками, которая обеспечивала бы надежную защиту кораблей от торпедного залпа. Этой работой в рамках темы «Ласта» занималось государственное научно-производственное предприятие «Регион», позже вошедшее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

В комплекс включены система управления, гидроакустическая станция и ПУ, снаряженная торпедами калибра 324 миллиметра двух типов – для борьбы с субмаринами (тепловая торпеда МТТ) и торпедами противника (реактивная противоторпеда М-15).

ГАС в автоматическом режиме, то есть беспрерывно, ведет поиск подводных лодок противника, а также торпед в секторе шириной 270 градусов. При обнаружении цели определяется ее тип, фиксируются местоположение, направление, скорость и характер движения. После этого противоторпеде выдается целеуказание для отражения атаки.

ГАС комплекса способна работать как автономно, так и совместно с гидроакустической станцией корабля, используя информацию, снимаемую с гибкой буксируемой антенны. Получаемые от двух станций данные обрабатываются системой управления для более точной выдачи задания на пуск торпеды того или иного типа.

Обе торпеды используют для запуска пусковую установку СМ-588, которая может оснащаться различным количеством пусковых труб – от двух до восьми. Торпеды выталкиваются из ПУ пороховым зарядом. При этом наведение пусковых труб для стрельбы осуществляется только в горизонтальной плоскости.

Фото: profile.ru

Малогабаритная тепловая торпеда калибра 324 миллиметра имеет длину 3200 миллиметров и весит 385 килограммов. Масса взрывчатого вещества в БЧ – 70 килограммов. Тепловой аксиальный поршневой двигатель, работающий на унитарном топливе, обеспечивает максимальную скорость 50 узлов. Существует второй режим, когда на скорости 30 узлов торпеда проходит максимальное расстояние 20 километров. На максимальном ходу дальность меньше. МТТ оснащена водометным движителем.

Система управления инерциальная с включением на последнем участке сонара самонаведения. Инерциальное управление движением необходимо для того, чтобы находясь на значительном удалении от цели, торпеда смогла выйти в район ее нахождения, несмотря на дестабилизирующее воздействие волнения моря, которое может достигать пяти баллов, или сильного ветра. МТТ способна работать при скорости ветра до 20 метров в секунду. Максимальная рабочая глубина МТТ – 600 метров.

Акустическая система самонаведения (ССН) активно-пассивная и способна обнаружить подводную цель, улавливая ее шумы, то есть в пассивном режиме. В активном режиме включается гидролокатор, который дополнительно дает информацию о расстоянии до объекта поражения. ССН МТТ способна обнаружить цель на расстоянии до 2,5 километра. После этого торпеда устремляется в атаку на подводную лодку. Но максимальная дальность захвата мишени возможна при определенных условиях, и тут существенную роль играет глубина акватории. При глубине меньше 200 метров дальность действия ССН может уменьшиться до 1200 метров из-за возникновения отражений сканирующего сигнала от дна сложного рельефа.

С торпедами борется противоторпеда М-15 того же калибра – 324 миллиметра. Она почти таких же габаритов и массы, что и МТТ. Оснащена реактивным двигателем, работающим на твердом гидрореагирующем топливе. Развивает скорость 50 узлов. Дальность хода – 1400 метров. Инерциальная система управления в связи с малой дальностью не требуется. Противоторпеда ищет цель при помощи пассивно-активной ССН. Обладая высокой маневренностью, М-15 гарантированно перехватывает торпеды, что неоднократно подтверждалось в ходе учебных стрельб. Ее эффективность обеспечивают также большой объем взрывчатого вещества (80 кг) и неконтактный взрыватель индукционного действия. Перехват осуществляется на глубинах до 800 метров.

Комплексом «Пакет-НК» в первую очередь вооружают корветы проектов 20380/20385 «Стерегущий» и фрегаты проекта 22350 «Адмирал Горшков».

Что после «Пакета»

На продаже этого комплекса можно было бы зарабатывать хорошие деньги, потому что у ВМС ни одной страны мира не существует вооружения, столь же эффективно отражающего торпедные атаки. И это притом что существует экспортная модификация «Пакет-НК-Э». Но Россия не предлагает его на внешнем рынке.

Ответ на этот парадокс нашел эксперт по минно-торпедному вооружению Максим Климов. В 2017 году на Международном военно-морском салоне он попросил прояснить ситуацию заместителя гендиректора ГНПП «Регион» по экспорту Суслова, производящего противоторпеды М-15. Тот ответил: «Ничего этого не нужно, на фирме сейчас столько денег по гособоронзаказу, сколько никогда не было».

А между тем с конца 90-х годов, когда прошли успешные испытания противоторпеды М-15, несколько стран бросились догонять Россию. Казалось бы, близки к успеху были американцы, которые довели свой проект по созданию комплекса SSTD с противоторпедой Tripwire до монтажа установок на пяти авианосцах. Однако результаты испытаний на «Джордже Буше» и «Теодоре Рузвельте» привели профильную комиссию конгресса в ярость. Все работы быстренько свернули, а проект SSTD закрыли.

В протоколе заседания записано, что Tripwire имеет неясную вероятность перехвата торпед противника. То есть процесс носит абсолютно случайный характер. За счет неудачной компоновки агрегатов у противоторпеды низкая маневренность. И весит она 90 килограммов, масса взрывчатого вещества М-15 почти такая же. А значит, при крайне низкой энергии взрыва Tripwire не может причинить атакуемой торпеде значительного вреда даже при лобовом столкновении. Также у комплекса низкая помехоустойчивость, не в плюс идет и слабая избирательность сонара, выдающего целеуказание.

Неудачным оказался и немецкий проект создания комплекса SeaSpider. Противоторпеда также плохо отслеживала маневрирование атакуемой торпеды, будучи неспособна сблизиться с целью на расстояние поражения. Для усиления мощности детонации конструкторы были вынуждены подрывать вместе с взрывчатым веществом невыработанное твердое ракетное топливо. Но и это не дало ощутимых результатов. Проект повис в воздухе.

И наконец, силами шести европейских стран, включая ФРГ, на базе противолодочной торпеды MU-90 создавалась еще одна противоторпедная система. На выходе получилась противоторпеда MU-90HK, развивающая скорость 50 узлов. Однако с точностью перехвата возникли серьезные проблемы. Работы отложены на неопределенное время.

Есть сведения о том, что над созданием защиты от торпед работают и в Китае. При этом китайцы технические характеристики этого оружия не раскрывают.

Не имея возможности уничтожать атакующие торпеды противника, ВМС стран НАТО активно используют акустические ловушки, которые уводят торпеды от кораблей.

Также в последнее время в США и ряде европейских стран пытаются создать «убийц торпед», в которых используются совсем другие ударные боеприпасы – суперкавитирующие снаряды. И отстреливать их должны не пусковые установки, а обычные артиллерийские орудия небольшого «авиационного» калибра.

Кавитация – это гидродинамический эффект, позволяющий подводным аппаратам развивать скорость до нескольких сотен километров в час. На этом принципе было основано движение советской торпеды ВА-111 «Шквал», скорость которой превышала 300 километров в час. Торпеда, оснащенная реактивным двигателем, находилась под водой в воздушном пузыре, который образовывался в результате работы носового парогенератора.

В суперкавитирующих снарядах, как правило, калибра 30 миллиметров также используется этот эффект. Но при этом воздушный пузырь получается не при помощи подвода внешнего источника тепла, как в торпеде, а за счет специального строения снаряда и его нагревания при полете в воздушной среде.

С учетом суперкавитирующих боеприпасов в США и ряде европейских стран в 90-е годы занялись разработкой комплексов уничтожения торпед на небольших (до 25 метров) глубинах. Это предел для таких снарядов. Разработчики столкнулись с комплексом проблем, разрешить которые пока не удалось никому. Наиболее сложная – наведение снарядов на цель и стрельба длинными очередями – не позволяет с достаточной вероятностью поражать торпеду из-за низкой скорострельности артиллерийских автоматов калибра 30 миллиметров. Пытаются конструкторы создать в ограниченном объеме снаряда системы самонаведения и управления для подводного маневрирования. Но эти работы пока находятся на стадии НИР, до ОКР дело еще не дошло.

В то же время «простые» суперкавитирующие снаряды такого калибра уже существуют. Более того, их используют в системе уничтожения неподвижных мин RAMICS при обстреле с вертолета. Наведение производится по лазерному лучу. Таков американский снаряд MK258 Mod 1 Swimmer («Пловец») массой 150 граммов. Снаряд выходит из ствола на скорости 1430 метров в секунду, после прохождения в воде 25 метров скорость падает до 1030 метров в секунду.

Тема противоторпедного использования суперкавитирующих снарядов закрыта, просачивающиеся в открытые источники сведения о них довольно скупы. Однако существуют косвенные свидетельства, что ВМС США всерьез готовятся к появлению в обозримом будущем таких систем. Например, на новейшем американском эсминце «Замволт» есть совершенно «ископаемая» артиллерийская установка Mk 46 калибра 30 миллиметров. Ведь не в качестве же зенитного орудия она там нужна.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 4 (867) за 2 февраля 2021 года