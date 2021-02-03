Пехотинец набирает высоту

Как за последние годы изменились российские горные стрелки

В конце января нынешнего года российское военное ведомство сообщило, что на вооружение 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа поступили беспилотные комплексы «Орлан-10». Как заявили в Минобороны, принимаемый на вооружение комплекс в ходе плановых мероприятий боевой подготовки будет применяться для проведения воздушной разведки, выдачи готовых целеуказаний для ударных и огневых средств ракетных войск и артиллерии, а также для корректировки огня.

55-я бригада, которая дислоцируется в Республике Тыва, – относительно молодое соединение. Ее официальное наименование – мотострелковая (горная). До недавнего времени все российские горнострелковые части и подразделения входили в состав сначала Северо-Кавказского, а потом Южного военного округа и дислоцировались преимущественно на Северном Кавказе. Но в настоящее время российские горные стрелки осваивают новый регион – Среднюю Азию. Помимо уже упомянутой 55-й бригады, мотострелковый батальон (горный) вошел в состав 201-й военной базы в Таджикистане, где российские «высотные бойцы» учатся воевать не только на высокогорье, но и в пустынной местности.

В последние годы российские горнострелковые части и подразделения получают самые современные образцы вооружения и военной техники, беспилотные комплексы. А их солдаты, сержанты и офицеры – новую экипировку. Поэтому достаточно интересно разобраться, как сейчас изменилась горная пехота и решение каких задач ей вменено.

Анатомия горной войны

В российских Вооруженных силах существуют два типа подразделений, предназначенных для действий в горной местности: горнострелковые и альпинистские. Личный состав горнострелковых рот и батальонов действует до высоты три тысячи метров. По сути это обычные мотострелковые подразделения, но личный состав имеет особую экипировку, а также вооружение и военную технику.

А вот боевые альпинисты действуют на высотах три тысячи метров и более. Их поле боя – это высокогорье, ледники и перевалы. Альпинистские роты по сути – подразделения глубинной разведки. В настоящее время по штату они входят в состав разведывательных батальонов горнострелковых бригад и дивизий. Некоторые время подразделения военных альпинистов даже считались спецназом и носили наименование альпинистские разведывательные роты специального назначения. Правда, позже название сменили на менее грозное – альпинистские роты специальные.

В российских Вооруженных силах горнострелковые части появились в начале 2000-х годов. Необходимость формирования таких подразделений показал опыт боевых действий в Чечне. Первым в списке стал 291-й гвардейский мотострелковый полк, который вошел в состав вновь сформированной 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Часть дислоцировалась в поселке Борзой Итум-Калинского района Чеченской Республики.

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Примечательно, что первоначально 291-й мсп не носил приставку горный, хотя и имел особый штат и вооружение. В частности, основной боевой машиной для пехотинцев был легкий бронированный тягач МТ-ЛБ, а артиллерию представляли два дивизиона 122-мм самоходных гаубиц 2С1. В составе батальонов числились особые роты огневой поддержки, вооруженные зенитными автоматами ЗСУ-23-2 и автоматическими гранатометами АГС-17.

Первоначально планировалось, что в составе полка не будет танков. Но уже в Чечне в 291-м мсп появился танковый батальон, вооруженный модернизированными Т-62М. По воспоминаниям ветеранов, наименование мотострелковый (горный) полк получил после 2005 года.

В середине 2000-х годов началось формирование еще двух горнострелковых бригад – 33 и 34-й. Задачу по их комплектованию и вооружению Генштаб раскидал между несколькими военными округами. К примеру, разведывательный батальон 33-й омсбр(г) формировал Сибирский военный округ.

Важнейшей задачей обеих бригад и 291-го полка была борьба с бандподпольем на Северном Кавказе. Но фактически в боевых действиях участие успел принять только 291-й гв. мсп. От 33 и 34-й омсбр(г) для выполнения специальных задач эпизодически привлекались разведывательные подразделения, а также альпинистские роты специального назначения.

В конце 2000-х годов 34-я бригада стала образцовым горным соединением российских Вооруженных сил, ее бойцы неоднократно привлекались для международных учений и соревнований. А вот ее «сестре» – 33-й бригаде не повезло. Для соединения был построен современный городок в дагестанском Ботлихе. Но позже бригада была переформирована в разведывательную, а затем выведена в Майкоп. Сейчас на базе бригады развернута 150-я мотострелковая дивизия.

В 2007 году в Вооруженных силах появилась первая и пока единственная горнострелковая дивизия – 7-я десантно-штурмовая (горная) Воздушно-десантных войск.

В 2009 году в ходе реформы нового облика 291-й гвардейский мотострелковый полк был переформирован в 8-ю мотострелковую бригаду (горная). Такое решение было принято по итогам войны с Грузией. Задачей бригады стало усиление российско-грузинской границы. По странному стечению обстоятельств при переформировании бригаде были переданы почетное наименование, боевое знамя и исторический формуляр самого прославленного танкового полка российских Вооруженных сил – 1-го гвардейского танкового полка имени маршала Е. Катукова. При этом в 8-й омсбр(г) по штату не было ни одного танка.

Новый облик

В 2015 году началась реформа российских горнострелковых частей и соединений. Как уже было сказано выше, 33-я горная разведывательная бригада была переброшена в Майкоп, где на ее базе началось формирование 150-й мотострелковой дивизии.

В 2017 году 8-я омсбр(г) была переформирована обратно в 291-й мотострелковый полк, который получил приставку горный. Возрожденная воинская часть вошла в состав вновь сформированной 42-й дивизии. По сравнению с бригадой в полку уменьшилось количество личного состава, вооружения и военной техники. В частности, расформирован горный разведывательный батальон вместе с альпинистской ротой специальной.

В 2015 году в составе 201-й военной базы в Таджикистане сформирована горнострелковая рота. Также Минобороны озвучило планы о развертывании новой мотострелковой бригады (горной). Соединение получило номер 55, а его местом дислокации стала Республика Тыва. Примечательно, что эта бригада создавалась не на базе уже существовавших батальонов и полков, а формировалась полностью с нуля.

Штат, а также вооружение и военная техника 55-й омсбр(г) оказались достаточно интересными. Вместо тягачей МТ-ЛБ, которые за эти годы стали штатными, машина горной пехоты, личный состав бригады передвигаются на колесной автомобильной технике – бронеавтомобилях «Тигр» и К-53949 «Тайфун». А до недавнего времени личный состав действовал и на «бронетачанках» – грузовиках «Урал» с дополнительной бронезащитой и установленными в кузове крупнокалиберными пулеметами.

На вооружение артиллерийских подразделений 55-й бригады поступила уникальная система – 120-мм «Нона-СВК». В отличие от обычных «Нона», которые стоят на вооружении морской пехоты и ВДВ, СВК выполнена на базе бронетранспортера БТР-80.

Полигоны соединения находятся в Саянах, где нет больших высот. Но все равно в состав разведывательного батальона бригады включена альпинистская рота специальная. Ее личный состав проходит высокогорную подготовку на базе центра «Терскол» в Приэльбрусье. Также разведчики-альпинисты осваивают специальный курс выживания в центре подготовки разведывательных подразделений «Ергаки» в Красноярском крае.

Горнострелковый батальон 201-й военной базы имеет много общего с тувинской бригадой. Личный состав также передвигается на бронеавтомобилях. А недавно батальон получил доработанные бронегрузовики «Урал» с дополнительной защитой и местами для установки пулеметов и автоматических гранатометов.

Восточное направление

В настоящее время в Вооруженных силах России созданы две горнострелковые группировки – в Южном и Центральном военном округах. При этом традиционное кавказское направление было несколько ослаблено. Вместо трех бригад там теперь действуют только одна 34-я омсбр(г) и 291-й гв. мсп. В то же время менее чем за пять лет на среднеазиатском направлении развернута полнокровная горнопехотная бригада, а также батальон. Но для чего проведена такая реформа?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться в 1989 год. После вывода 40-й армии из Афганистана советское командование начало формировать войсковую группировку на советско-афганской границе. Помимо защиты территории СССР, ее части и подразделения могли вновь войти в республику, чтобы оказать помощь правительственным войскам в борьбе с моджахедами.

Основой «афганской» группировки должна была стать вновь сформированная 105-я воздушно-десантная дивизия (ранее, в 1979 году эта ВДД была расформирована). Парашютно-десантные полки дивизии формировались по так называемому горно-пустынному штату. Они могли совершать длительные марши по пустыне, а также вести боевые действия в горах. К сожалению, распад СССР поставил крест на формировании 105-й дивизии.

В настоящее время российская 55-я омсбр и горный батальон 201-й базы выполняют схожую задачу – это мобильный резерв. В случае необходимости его можно перебросить в среднеазиатские республики. Тем более что российское военное и политическое руководство неоднократно выражало беспокойство по поводу ситуации в этом регионе.

Так, весной 2019 года министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепления военной базы в Таджикистане. По словам главы военного ведомства, база находится близко к границам государств, откуда исходит террористическая угроза. За счет большого количества колесной техники российские горные стрелки в Средней Азии могут совершать длительные скоростные марши. Менее чем через сутки после поступления приказа подразделения 55-й бригады могут выйти из пункта постоянной дислокации на стык границ пяти среднеазиатских республик.

Примечательно, что горные стрелки из Кызыла уже неоднократно отрабатывали такие задачи. К примеру, на учениях «Центр-2019» поднятые по тревоге подразделения 55-й омсбр(г) совершили марш на автомобилях из Тывы в Казахстан. Как сообщило Минобороны России, совместное тактико-специальное учение прошло с 17 по 20 сентября на базе полигонов Терис-Ашыбулак и Айша Биби в Казахстане. В нем приняли участие сводное подразделение 55-й бригады, а также горно-егерское и специальные подразделения вооруженных сил, пограничной службы Комитета национальной безопасности и Комитета по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В случае необходимости усилить российские силы в Средней Азии смогут горные стрелки в голубых беретах. 7-я десантно-штурмовая дивизия (горная) может быть оперативно переброшена самолетами. При этом десантники также эффективно совместно с 34-й горнострелковой бригадой способны выполнять задачи и на Северном Кавказе.

В 2007 году 7-я дшд(г) была важным элементом военного строительства на Северном Кавказе. Ее личный состав мог помочь в борьбе с бандподпольем на территории России, а также оперативно вступить в бой против грузинских сил в Южной Осетии и Абхазии. Но сейчас горное соединение ВДВ – это силы качественного усиления. Его личный состав может действовать не только в границах России, но и за рубежом.

В начале 2000-х годов горная пехота в российских Вооруженных силах формировалась для решения локальных задач, но сейчас горнострелковые части и соединения – это важный военно-политический инструмент. Горные группировки находятся на двух важнейших направлениях – Северный Кавказ и Средняя Азия, а 7-я горная дивизия ВДВ – это мобильный резерв, который за считаные часы может прийти на помощь.

Алексей Рамм

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 4 (867) за 2 февраля 2021 года