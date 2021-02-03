Балтийский доспех: Санкт-Петербург закроет мобильный зенитный купол

Ленинградскую область и Санкт-Петербург надежно защитят от крылатых ракет и беспилотников. В 6-й армии ВВС и ПВО создан уникальный мобильный полк противовоздушной обороны. Новая воинская часть полностью вооружена зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». Подразделения могут за считаные часы выдвинуться в заданный район и надежно прикрыть его от ударов с воздуха. «Панцири» справятся не только с традиционными самолетами и вертолетами, но и с беспилотными летательными аппаратами, а также с крылатыми ракетами. По словам экспертов, формирование полка является асимметричным ответом на усиление НАТО в Прибалтике — в частности, на развертывание там ударных дронов и дальнобойных ракет воздушного базирования.

Ленинградскую область и Санкт-Петербург надежно защитят от крылатых ракет и беспилотников. В 6-й армии ВВС и ПВО создан уникальный мобильный полк противовоздушной обороны. Новая воинская часть полностью вооружена зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». Подразделения могут за считаные часы выдвинуться в заданный район и надежно прикрыть его от ударов с воздуха. «Панцири» справятся не только с традиционными самолетами и вертолетами, но и с беспилотными летательными аппаратами, а также с крылатыми ракетами. По словам экспертов, формирование полка является асимметричным ответом на усиление НАТО в Прибалтике — в частности, на развертывание там ударных дронов и дальнобойных ракет воздушного базирования.

Высокая подвижность и компактность

Формирование части завершили в конце прошлого года, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Она подчинена 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа и станет ее мобильным резервом, постоянно готовым к выдвижению на угрожаемое направление своим ходом или при помощи авиации.

Оснащенные «Панцирями» полки — новое явление для российской ПВО. Высокая подвижность и компактность колесного шасси позволяют оперативно перебрасывать их к объектам, по которым ожидается удар противника. Как ранее сообщали «Известия», Минобороны приняло решение о включении такого подразделения в состав каждой армии ВВС и ПВО.

Первый экспериментальный мобильный полк, оснащенный «Панцирями», создали в составе подмосковной 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения в конце 2018 года. На следующий год сообщалось о проведении им первых учебных стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области. О планах формирования на Урале аналогичной части заявил и начальник зенитных ракетных войск 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа полковник Геннадий Шлаг.

По данным Министерства обороны, на конец 2020 года в войска уже поступило более 200 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». Все они направлены в ВКС. Ранее их распределяли по одному дивизиону на полк С-400 «Триумф» для прикрытия дальнобойных систем от воздушных и наземных угроз. Отдельные части с ЗРПК не формировали.

— Санкт-Петербург — второй по значению город России, расположенный вплотную к границе. Там много важных военных и экономических объектов, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Кашин. — И современная система ПВО, позволяющая перехватывать крылатые ракеты и беспилотники, там остро необходима. Достаточно вспомнить предприятия атомной энергетики. Там нужна серьезная защита.

В последнее время рост напряженности. связанный с расширением НАТО, происходит на балтийском направлении, отметил специалист.

— Усиливаются страны — партнеры альянса. Например, Швеция, которая формально членом блока не является, но тесно с ним взаимодействует и в последнее время резко увеличила военный бюджет, — пояснил Василий Кашин. — Происходят приближение военной инфраструктуры к нашим границам, ее наращивание. США строят объекты в Норвегии, Польше, других странах Восточной Европы. Мы должны это учитывать и принимать меры для собственной обороны.

Западное усиление

Северо-Западное и Северное направления необходимо укреплять и потому, что через Арктику проходят траектории полета баллистических ракет, рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе. Он отметил, что в Балтийском регионе в последнее время складывается непростая обстановка.

— На Балтике базируются силы Польши, Германии, других европейских стран, — отметил Сергей Орджоникидзе. — Не будем забывать, что нам противостоят не Соединенные Штаты, а силы НАТО. У российских границ размещены воинские контингенты блока. Если сложить их потенциал, вы увидите колоссальное превосходство. Что, казалось бы, делать возле наших рубежей американцам, англичанам, немцам? Конечно, это не миллионные армии, как было перед Первой мировой войной. Но если у ваших границ стоят военные из не сопредельных стран, это, естественно, вызывает напряжение. И не только в армейских кругах, но и в обществе.

В этом регионе в последние годы курс на быстрое увеличение возможностей своих ПВО взяла Польша. В 2020 году власти страны объявили о подписании документов на закупку у США 32 истребителей F-35A. Контракт жизненного цикла обойдется в $4,6 млрд. Начало поставок запланировано на 2024 год. Сейчас ВВС страны оснащены тремя десятками МиГ-29 и полусотней полученных от Соединенных Штатов легких F-16, а также небольшим количеством ударных Су-22.

Госдепартамент США уже заявил, что получение истребителей пятого поколения станет для Польши «квантовым скачком» в боевых возможностях. Они должны будут заменить устаревшие самолеты советской эпохи. Для них продолжает приобретаться высокоточное дальнобойное оружие.

Ранее Польша заказала в США партию современных крылатых ракет воздушного базирования AGM-158 для оснащения истребителей F-16. В зависимости от модификации дальность боеприпаса составляет от 370 до 1000 км, что позволяет держать под прицелом не только Калининградскую область, но и северо-запад России.

Увеличилось присутствие авиации Североатлантического альянса и в Прибалтике. В 2014 году там открылась вторая авиабаза для размещения самолетов «миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии». В этих государствах, не имеющих собственной авиации, с учетом ротации постоянно находится эскадрилья одной из стран блока. Именно это подразделение чаще всего фигурирует в новостях о перехвате российских самолетов над Балтийским морем.

Части 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа размещены на территории 26 субъектов Центрального и Северо-Западного федеральных округов нашей страны. Ее самолеты и вертолеты базируются на 11аэродромах. В составе объединения две дивизии противовоздушной обороны.

В зоне ответственности армии — Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также дальние подступы к Москве. При необходимости она может оказать военную помощь и Белоруссии, с которой у России подписан договор о Единой региональной системе ПВО.