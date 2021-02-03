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Иран испытал свою самую мощную ракету

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Zol-Jannah
Zol-Jannah.
Источник изображения: iran.ru

Иран провел испытательный пуск новой ракеты-носителя «Зульджанах» (Zol-Jannah). Об этом сообщает местное информагентство Irib News.



Сообщается, что ракета работает на комбинированном топливе — смеси твердого и жидкого компонентов. По заявлению Минобороны Исламской Республики, это самая мощная ракета Ирана на сегодняшний день. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту (на высоту 500 километров) спутник весом 220 килограммов.

В апреле 2020 года Иран впервые запустил военный спутник. Тогда ракета «Кассид» (Qassed) вывела космический аппарат Noor-1 на орбиту высотой 425 километров. Другие подробности запуска не сообщались.


Семен Гольдштейн

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Проекты
2020-й год
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