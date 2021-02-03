Как выглядит норвежский ужас

Модернизированный Т-80БВМ возбудил наших северных соседей

То, что Министерство обороны России помимо развития стратегических сил уделяет пристальное внимание модернизации обычных вооружений, недавно сильно расстроило норвежских и финских визави. И лишь потому, что у границ Норвегии и Финляндии в 2020 году появились модернизированные танки Т-80БВМ, способные атаковать цели на расстоянии до трех километров.

В норвежском оборонном ведомстве устами главы отдела связи армии Норвегии Пера Эспена Странде тут же заявили, что вооруженные силы страны срочно нуждаются в новых танках, чтобы противостоять модернизированным Т-80БВМ. Что же так напугало норвежских военных в нашем танке?

Один против трех

Беспокойство Осло вызвали 26 российских танков, модернизированных и оборудованных на заводе ОАО «Омсктрансмаш» к боевым действиям в арктических условиях. В частности, их двигатели запускаются даже при минус 40 градусах. Сейчас эти машины поступили на вооружение Северного флота. После чего командующий норвежской армией Эйрик Йохан Кристофферсен, воевавший в Афганистане в составе войск западной коалиции, заявил, что норвежская армия срочно нуждается в закупке новых танков.

Он отметил, что армия страны должна пополниться почему-то 84 боевыми машинами. Видимо, для того, чтобы на каждый российский модернизированный Т-80БВМ приходилось минимум три танка НАТО.

Но почему последовала именно такая реакция норвежцев? Это произошло после того, как военнослужащие мотострелковой бригады Северного флота провели первые занятия по вождению на «северных» танках Т-80БВМ. Экипажи отработали движение по сложному рельефу в одиночку и в составе подразделения, преодолели труднопроходимые заснеженные участки с установленными на маршруте искусственными и естественными препятствиями. Учение показало, что «северянин» надежно преодолевает противотанковые рвы, колейные мосты, минно-взрывные заграждения, подъемы и спуски с разными углами наклона. В условиях Крайнего Севера и Арктики модернизированный танк показал себя наилучшим образом, хотя экипажам зачастую приходилось действовать в условиях полярной ночи, глубокого снега и низких температур.

“ Т-80БВМ, поступившие в танковый батальон мотострелковой бригады Северного флота России, превосходят по своим ТТХ основные боевые танки норвежской армии ”

Скорее всего именно успешная эксплуатация усиленным танковым батальоном отдельной мотострелковой бригады Северного флота, завершившим перевооружение на модернизированные танки Т-80БВМ, вызвала столь живую реакцию норвежских военных. Во всяком случае у них появился повод напрячь свой ВПК или закупить танки в Германии. Хотя не секрет, что военные в странах-эксплуатантах, знакомые с «Леопардом-2», основным боевым танком бундесвера, в один голос говорили, что немецкая боевая машина по многим параметрам уступает даже базовой модели Т-80.

Сегодня на вооружении соединения Северного флота состоят танки как Т-72Б3, так и Т-80БВМ. У военнослужащих мотострелковой бригады есть опыт эксплуатации обоих типов машин. К слову, экипаж соединения стал первым чемпионом «Танкового биатлона» на танке Т-72Б3. Однако на параде, посвященном Дню Победы в городе-герое Мурманске, по площади прошли уже Т-80БВМ, созданные на основе Т-80БВ.

Судя по всему, не прошло незамеченным видео, опубликованное телеканалом «Звезда», на котором запечатлена стрельба по цели управляемой ракетой и осколочно-фугасным снарядом. Кадры этого ролика сняты изнутри машины. Были продемонстрированы загрузка боеприпасов и стрельба по мишени, удаленной на три километра.

Ну а незадолго до показательных стрельб заместитель генерального директора по производству Омского завода транспортного машиностроения Алексей Хорошайло поведал, что навесные блоки дополнительной динамической защиты Т-80БВМ могут противостоять противотанковым боеприпасам с тандемным кумулятивным зарядом.

От йеменских песков до северных сугробов

У норвежцев на вооружении «Леопард», при боевой массе 63 тонны он почти на 20 тонн тяжелее нашей боевой машины. А это в условиях Заполярья существенно.

К тому же новейшая модификация Т-80БВМ создана с учетом боевого опыта, который ВС РФ получили в ходе военной кампании в Сирии. Сирийские военные давно оценили преимущества российской боевой машины, они сравнивали ее именно с «Леопардом-2», ведь на вооружении турецкой армии стоит та же техника, что и у норвежцев. И сравнение не в пользу немецкого оружия.

Проявили себя эти танки и в Йемене, куда Т-80БВ попали после продажи танков этому государству Республикой Беларусь. Всего союзному государству после вывода войск из Германии передали 92 такие машины, из них 66 проданы в Йемен.

В январе 2015 года уже йеменские танки Т-80БВ использовались в ходе вооруженного конфликта между шиитскими повстанцами-хуситами и правительственными войсками и показали себя с самой лучшей стороны. В 2017-м в боевой обстановке не раз эффективно срабатывало штатное устройство динамической защиты «Реликт».

По сообщениям из открытых источников, в том числе в выпущенном Минобороны России справочнике «Армия России в сравнении», сказано, что у машины доработан также стабилизатор вооружения и механизм заряжания под боеприпасы 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2». Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд «Свинец-1» обладает сердечником из карбида вольфрама, а «Свинец-2» снабжен сердечником с урановым сплавом. Первый снаряд может пробить 700–740 миллиметров однородной брони на дистанции два километра, второй – 800–830 миллиметров.

Но самое главное – это преимущества газотурбинного двигателя. Оперативная готовность даже базового танка Т-80 при температуре минус 40 градусов составляет не более трех минут. Быстрота и надежность пуска двигателя апробированы в любых климатических условиях и боевой обстановке. Пуск дизельного двигателя при низких температурах, как известно, представляет собой сложную и достаточно продолжительную операцию. Этот процесс максимально облегчен на Т-80БВМ: подогрев воздуха на впуске и предпусковой подогрев усовершенствованы.

К слову, и на машинах прежних модификаций двигатель не глох, даже если танк упирался в каменную стену. Дело в том, что силовая турбина ГТД, передающая крутящий момент на трансмиссию, не имеет механической связи с турбокомпрессорами (только через газовый тракт).

Эта особенность придает нашему танку отличные от зарубежных аналогов свойства по проходимости, плавности хода при стрельбе, преодолению препятствий. Вот почему норвежцы запаниковали. Словом, наш танк в отличие от «Леопарда» вряд ли заглохнет в самый неподходящий момент.

Справка «ВПК»

Т-80БВМ – усовершенствованная версия Т-80БВ, включающая многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», обновленное 125-миллиметровое орудие 2А46М-4 (у боеприпасов сердечники из обедненного урана, пробивающие броню толщиной 590–630 миллиметров с двухкилометрового расстояния). Доработан газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил. Танк оборудован уникальными противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты «Реликт» от огня противника. Скорость танка – 70 километров в час, он оснащен усовершенствованной ходовой частью.

Владимир Волгаев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 4 (867) за 2 февраля 2021 года