Пентагон в формате 5G

Пятое поколение мобильной связи стало одной из самых обсуждаемых инноваций в глобальном масштабе

Считается, что технология 5G способна значительно повысить скорость и объемы передачи данных по сравнению с существующими сетями четвертого поколения. Пентагон предпринимает шаги для более интенсивного внедрения возможностей сетей 5G в проекты двойного назначения, обеспечивающие пользователям быстрое соединение и минимальную задержку сигнала.

Четыре кита гарантированной защиты управления НАТО

В мае 2020 года Министерство обороны США опубликовало стратегию продвижения 5G, в которой изложено видение военно-политического руководства на внедрение данной технологии для гарантированной защиты автоматизированных систем управления американских вооруженных сил и систем стран – союзников США.

Стратегией обозначены четыре основных направления, включающих в себя поддержку развития технологий, устранение уязвимостей 5G, формирование стандартов и политики в области продвижения 5G, привлечение новых партнеров к сотрудничеству.

“ Заместитель министра обороны США Эллен Лорд считает, что технология 5G в ближайшей перспективе предопределит военное и экономическое преимущество Америки ”

После обнародования новой стратегии стартовал экспериментальный этап продвижения 5G – создание испытательных лабораторий на объектах американских вооруженных сил. В октябре прошлого года американское военное ведомство объявило о выделении 600 миллионов долларов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по тестированию 5G на всей территории США. По планам американского командования, в 2021 году НИР по внедрению сетей пятого поколения будут проводиться на базах ВВС «Хилл» (штат Юта) и «Неллис» (Невада), совместной базе ВВС и Армии «Льюис-Маккорд» (штат Вашингтон), базе материально-технического обеспечения Корпуса морской пехоты «Олбани» (Джорджия) и военно-морской базе «Сан-Диего» (Калифорния).

Исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Крациос на брифинге в октябре заявил, что эти эксперименты представляют крупнейшее в мире полномасштабное испытание на практике сетей 5G военного и гражданского назначения. Он также отметил, что у Пентагона есть «уникальные возможности» для тестирования технологии. Чтобы осуществить то же самое, предприятиям частного сектора требуется получить разрешение на установку вышек связи у государственных чиновников. В свою очередь Минобороны США располагает личным составом, производственными мощностями, оборудованием и нормативно-правовой базой для выполнения данной задачи.

Заместитель министра обороны США Эллен Лорд считает, что технология 5G в ближайшей перспективе предопределит военное и экономическое преимущество государства. По ее словам, Пентагон также планирует усовершенствовать технологию 5G и уже сейчас инвестирует в перспективные системы так называемые Next-G, которые свяжут в едином информационно-коммуникационном пространстве системы управления оружием, разведки, позиционирования, поддержки принятия решений. В дальнейшем полученные данные будут использованы в развитии искусственного интеллекта и машинного обучения. Высокоскоростная связь изменит формы и способы ведения боевых действий, а военнослужащие ВС США будут использовать как локальные, так и экспедиционные сети 5G для передачи значительных объемов данных с поля боя.

Нестандартные подходы к выполнению служебно-боевых задач

vpk-news.ru

В то же время технический директор Министерства обороны по 5G Джозеф Эванс высказывает мнение, что на начальном этапе НИОКР Пентагон планирует использовать весь спектр частот (низкочастотный, средний, высокочастотный или миллиметровый диапазон), доступных в соответствии со стандартами сетей пятого поколения. По его словам, комплекс мероприятий, проводимых на базе ВВС США «Хилл», является первой масштабной оценкой мощностей систем 5G и того, как они могут взаимодействовать с находящимися на вооружении автоматизированными системами связи.

В основном в экспериментах используется средний диапазон частот (от 3100 до 3450 мГц) для оценки воздействия 5G на радары военно-воздушных сил с высоким барьером и наоборот – воздействия радаров на системы 5G. Данный эксперимент поможет Пентагону проанализировать техническую реализацию и возможные методы смягчения последствий распределения спектра частот. В испытаниях участвуют коммерческие компании, а также традиционные подрядчики американской оборонной промышленности – Nokia, General Dynamics Mission Systems, Booz Allen Hamilton, Key Bridge Wireless, Shared Spectrum и Ericsson.

Проводимые на совместной базе ВВС и армии «Льюис-Маккорд» НИОКР сосредоточены на изучении дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности. Цель проводимых работ – оперативно развернуть масштабируемую, отказоустойчивую и безопасную сеть 5G, а также обеспечить испытательную платформу для дополненной и виртуальной реальности с поддержкой 5G. Новым аспектом проводимых экспериментов стало использование военнослужащими ВС США сетей 5G для обеспечения в полевых условиях возможностей дополненной реальности. Такая платформа рассматривается американскими стратегами как инструмент планирования и контроля боевого применения войск (сил) в реальном масштабе времени. Среди компаний – участников НИОКР – GBL System Corp., Oceus Networks и Booz Allen Hamilton.

Анализ американских периодических изданий показывает, что на военно-морской базе «Сан-Диего» проводимые работы в сфере 5G сосредоточены на «умном» складировании и перевозке грузов между береговыми частями и подразделениями надводных и подводных кораблей.

Стабильное функционирование системы тылового обеспечения является залогом успешного выполнения повседневных и служебно-боевых задач ВМС США, поэтому для повышения надежности логистических операций используются новые нестандартные подходы. Сущность проводимых экспериментов заключается в идентификации, регистрации, организации, хранении, поиске и транспортировке объектов в автоматическом режиме. Среди приглашенных ВМС США компаний-участников – AT&T, GE Research и Deloitte.

На базе материально-технического обеспечения Корпуса морской пехоты «Олбани» (Джорджия) разрабатывается технология интеллектуального складирования – но в отличие от «Сан-Диего» акцент смещен на хранение и обслуживание транспортных средств. В эксперименте принимают участие компании Federated Wireless, GE Research, KPMG LLP и Scientific Research Corp.

В итоге значительная часть экспериментов в сфере 5G связана со специфическими вопросами логистики. Вместе с тем Министерство обороны США не ограничивается этим направлением. Например, база «Олбани» разрабатывает вопросы автоматизированного складирования и обслуживания основных боевых танков и колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой. По официальной информации Пентагона, база ВВС «Неллис» отвечает за работку экспериментальной системы автоматизированного управления на основе технологии 5G. Предполагается, что она будет использоваться для дезагрегирования (разукрупнения) существующих моделей управления боевым обеспечением в зависимости от условий обстановки. Среди основных отраслевых партнеров ВВС США на авиабазе «Неллис» – компания AT&T.

Противостояние США и КНР в технологической сфере продолжается

Стоит отметить, что в данный момент Пентагон расширяет спектр проводимых экспериментов и планирует организацию испытаний еще на семи военных объектах континентальной части США до конца 2021 года. Набор заявок на участие в них уже произведен, регулярно публикуются отчетные документы. Ожидается, что в первой половине 2021 года Пентагоном будет анонсирована заявка на более фундаментальные исследования и разработку технологий, выходящих за рамки существующего стандарта 5G.

Предположим, что для обеспечения надежности американских систем связи 5G потребуется разработка нового программного обеспечения, а также передовой микроэлектроники. Для этого Пентагон продолжит рабочие отношения с компаниями военно-промышленного комплекса, а также обретет новых партнеров в секторе телекоммуникаций.

Между тем работая над продвижением сетей 5G, США сталкиваются с жесткой конкуренцией за рубежом. Соединенные Штаты участвуют в гонке технологий с Китаем, который опережает Вашингтон в ряде областей, в том числе в развертывании сетей пятого поколения. В ежегодном отчете Министерства обороны США конгрессу за 2020 год «Военные события и события в области безопасности с участием Китайской Народной Республики» сообщается, что Пекин активно инвестирует в цифровую инфраструктуру за рубежом, в том числе в сети 5G. В отчете, опубликованном в сентябре 2020 года, также отмечается, что коммерческий сектор Китая, в который входит телекоммуникационная компания Huawei, стимулирует развитие технологии 5G, конкурируя за создание сетей следующего поколения.

Правительство США уже запретило федеральным подрядчикам использовать Huawei и другое телекоммуникационное оборудование китайского производства. Кроме того, Израиль также отклонил предложения КНР о размещении беспроводных сетей пятого поколения, поскольку дипломатическое и военное ведомства США призвали ограничить участие Китая в израильских проектах. В 2019 году Китай и Израиль провели переговоры о совместном освоении технологии 5G для сопровождения противотанковых управляемых ракет израильского производства Spike. Однако переговоры были заморожены, поскольку подобные действия являются прямой угрозой национальной безопасности США.

В ближайшей перспективе возможно продолжение противостояния США и КНР в технологической сфере. Зоной борьбы станет территория стран, задействованных в китайском логистическом проекте «Один пояс – один путь», например Египта, Турции и Пакистана.

Таким образом, предпринимаемые Пентагоном шаги по внедрению сетей 5G являются продолжением «Национальной киберстратегии», предложенной Дональдом Трампом в сентябре 2018 года. Предполагается, что эта технология повлияет на минимизацию вызовов и угроз национальной безопасности США в цифровой сфере, обеспечение безопасности информационной инфраструктуры и организацию сдерживания вероятного противника (Китай, Иран и Россия) в компьютерных сетях, всестороннюю защиту интересов страны, а также порядок решения общенациональных и ведомственных задач в киберпространстве.

Лариса Шашок, преподаватель МГИМО (У) МИДа РФ

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 4 (867) за 2 февраля 2021 года