Форум «Армия-2021» пройдет в августе 2021 года

С 22 по 28 августа 2021 года на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» состоится VII Международный военно-технический Форум «Армия-2021». Мероприятие пройдет в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2019 года №1606-р и решением Министра обороны Российской Федерации.

Форум «Армия» является ведущей мировой выставкой вооружения и военной техники, а также представляет собой авторитетную площадку передовых идей и разработок в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2020 году, несмотря на всемирную пандемию, в КВЦ «Патриот» приехали представители 92-х государств, в том числе 18 делегаций высокого уровня, что полностью подтверждает международный статус Форума.

Кластеры Форума в 2021 году вновь удивят своей экспозиционной и демонстрационной многогранностью. Участники Авиакластера представят новейшие разработки авиационной техники на аэродроме «Кубинка», где также выступят авиационные группы высшего пилотажа. Сухопутный кластер на территории полигона «Алабино» станет зоной динамического показа передовых новинок сухопутной военной техники. Комплексные мероприятия Водного кластера продемонстрируют возможности инженерной техники по преодолению водных преград.

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» будут представлены экспозиции отечественных и зарубежных организаций. За 2020 год в павильонах Форума было выставлено свыше 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения от более 1000 предприятий ОПК. Крупными выставочными комплексами «Армии-2021» традиционно станут «Военное образование: престиж и инновации», «Военно-строительный комплекс», «Военная медицина» и кластер «Военно-морского флота».

Одной из ключевых частей научно-деловой программы Форума станет Конгресс, посвященный диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Пленарные заседания, тематические конференции и круглые столы мероприятия пройдут с целью обозначения перспектив развития техники производителей ОПК. Отличительной чертой Конгресса в 2021 году станет отдельный павильон «Диверсификация ОПК», который расположится возле главного конгресс-центра.